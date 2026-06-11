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  3. Словения се справи с №1 в света Полша в драма! Ник Муянович заби 37 точки

Словения се справи с №1 в света Полша в драма! Ник Муянович заби 37 точки

  • 11 юни 2026 | 19:10
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Волейболистите на Словения записаха впечатляваща победа над №1 в света и победител в Лигата на нациите от 2025 година от Полша с драматичното 3:2 (27:25, 23:25, 26:24, 21:25, 19:17).

Двубоят бе от Група 3 на Лигата на нациите и се игра в Лини (Китай) пред едва 628 зрители.

Словенците на два пъти повеждаха в резултата с 1:0 и 2:1 гейма, но “Дружина полска” съумяваше да изравнява. В тайбрека битката бе точка за точка до 17:17. Възпитаниците на Фабио Соли успяха да запишат две поредни точки след грешка на Ян Фирлей и ас на Ник Муянович.

Ник Муянович бе голямата звезда на този двубой и заби изумителните 37 точки (2 аса, 1 блок).

Клемен Шен добави 16 точки (2 аса, 3 блока).

Ян Кожамерник се отличи с 12 точки (1 ас, 2 блока).

Рок Бръчко записа 11 точки (1 ас).

Бартош Фирст бе най-резултатен за Полша с 19 точки (2 аса).

Бартош Гомулка също реализира 19 точки (2 аса, 1 блок).

Шимон Якубишчак записа 18 точки (5 блока).

Михал Гиержот се отличи с 14 точки (1 ас, 2 блока).

СЛОВЕНИЯ - ПОЛША 3:2 (27:25, 23:25, 26:24, 21:25, 19:17)
СЛОВЕНИЯ: Урош Планиншич 1, Ник Муянович 37, Клемен Шен 16, Рок Бръчко 11, Ян Кожамерник 12, Ален Пайенк 5 - Яни Ковачич-либеро (Сашо Щалекар 3, Грега Окроглич, Лука Марвот 3)
Старши треньор: ФАБИО СОЛИ
ПОЛША: Ян Фирлей 3, Бартош Гомулка 19, Бартош Фирст 19, Михал Гиержот 14, Бартоломей Лемански 10, Шимон Якубишчак 18 - Максимилиан Граниечни-либеро (Александер Сливка, Якуб Майхжак 1, Марсел Бакай)
Старши треньор: НИКОЛА ГЪРБИЧ.

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