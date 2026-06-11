Ивета Станчулова продължава кариерата си зад Океана

Българската волейболистка Ивета Станчулова продължава кариерата си зад Океана. Състезателката, която играе на поста посрещач, облича екипа на американския Кълъмбъс Фъри (Охайо).

Тимът се изявява в Мейджър Лигата на САЩ, учредена през 2024 г. Кълъмбъс завърши на последната осма позиция през изминалия сезон.

Станчулова пък бе част от турския втородивизионен Каршъяка (Измир).

През 2024/2025 Станчулова се изявяваше в ЦСКА, където се завърна след четири сезона.

Зад гърба си има сезон в ДКС Варна (2020/2021), след което се изявява в отбори от Франция, Финландия, Унгария и Румъния.

Посрещачката е продукт на школата на ЦСКА, където започва своята кариера.

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