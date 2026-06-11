Българската волейболистка Ивета Станчулова продължава кариерата си зад Океана. Състезателката, която играе на поста посрещач, облича екипа на американския Кълъмбъс Фъри (Охайо).
Тимът се изявява в Мейджър Лигата на САЩ, учредена през 2024 г. Кълъмбъс завърши на последната осма позиция през изминалия сезон.
Станчулова пък бе част от турския втородивизионен Каршъяка (Измир).
През 2024/2025 Станчулова се изявяваше в ЦСКА, където се завърна след четири сезона.
Зад гърба си има сезон в ДКС Варна (2020/2021), след което се изявява в отбори от Франция, Финландия, Унгария и Румъния.
Посрещачката е продукт на школата на ЦСКА, където започва своята кариера.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google