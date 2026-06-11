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  3. Украйна срази Китай за първа победа в Лигата на нациите

Украйна срази Китай за първа победа в Лигата на нациите

  • 11 юни 2026 | 18:09
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Украйна срази Китай за първа победа в Лигата на нациите

Украйна записа първа победа в тазгодишното издание на Лигата на нациите. Воденият от Раул Лозано тим се наложи над Китай с 3:1 (25:17, 21:25, 25:20, 25:22) в среща от група 3, изиграна в Лини (Китай).

Най-резултатен бе Васил Тупчий с 21 точки (2 аса, 1 блокада), с 14 точки приключи Юрий Семенюк (6 блока).

За съперника Зихуа Уен приключи със 17 точки, Бин Уен добави 11 точки.

"Жълто-сините" са седми във временното класиране с 3 точки (1 победа, 1 загуба), азиатците са 13-и с 1 точка (2 загуби).

В следващия си двубой украинските волейболисти срещат Куба - на 12 юни (петък) от 11:30 ч. б.в. Китай излиза срещу Япония ден по-късно, в 11:30 часа.

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