Пътят към САЩ на новото баскетболно поколение

Американският колежански баскетбол е сред най-конкурентните среди за развитието на млади играчи в света. Най-високото ниво - NCAA Division I е мястото, където се състезават стотици от най-добрите млади баскетболисти и откъдето всяка година голяма част от талантите поемат към професионалния баскетбол.

В рамките на Първа дивизия програмите често се разделят неофициално на "висока", "средна" и "ниска" дивизия според силата на конференцията, традициите и ресурсите на университетите.

„Високите“ програми разполагат с най-големите бюджети и редовно участват в битката за националните отличия, докато „средните“ и „ниските“ конференции също предлагат високо ниво на конкуренция и са важна стъпка в развитието на множество млади състезатели.

Представяме ви част от българското присъствие в американския колежански баскетбол:



Александър Гавалюгов – Санта Клара, висока дивизия

Считан за най-големия български баскетболен талант в своето поколение, Александър Гавалюгов направи впечатляващ първи сезон в първата дивизия с екипа на Санта Клара. След като се утвърди като един от лидерите на Балкан, младият гард продължи развитието си на едно от най-високите нива на студентския баскетбол в света. Гавалюгов успя да се наложи като важна част от ротацията на своя отбор. Българинът впечатли със своята зрялост, баскетболен интелект и увереност срещу сериозна конкуренция. За сезона той записа средно по 9 точки, 2 борби и 2 асистенции за около 20 минути игрово време на мач, като неведнъж бе сред най-добрите играчи на Санта Клара.

Илиян Пищиков – Бейкърсфийлд, средна дивизия

Илиян Пищиков е сред най-обещаващите млади баскетболисти на България. Възпитаникът на Балкан дебютира в мъжкия баскетбол още преди да навърши 16 години под ръководството на Йовица Арсич и постепенно се утвърди като един от любимците на феновете. Силните му изяви в Sesame НБЛ и плейофите затвърдиха репутацията му на един от най-големите таланти в страната. От следващия сезон Пищиков ще продължи кариерата си в Бейкърсфийлд, където ще има възможност да направи следващата важна крачка в своето развитие.

Георги Герганов – Брадли Брейвърс, средна дивизия

След изключителен сезон в Sesame Национална баскетболна лига Георги Герганов заслужено си осигури място в американския колежански баскетбол. Гардът на Ботев Враца се превърна в най-резултатния играч на НБЛ със средно 21.7 точки на мач и бе сред основните фигури за спечелването на шампионската титла. С представянето си Герганов привлече вниманието на редица университетски програми, а от следващия сезон ще защитава цветовете на Брадли Брейвърс. Очакванията са той бързо да се адаптира към американския баскетбол благодарение на своята резултатност, атлетизъм и лидерски качества.

Иван Спиров – Кливлънд Стейт, средна дивизия

Един от най-перспективните български високи играчи Иван Спиров също избра да замине към САЩ. 202-сантиметровият баскетболист, преминал през Черно море Тича, е част от програмата на Кливлънд Стейт. В първата си година отвъд Океана той се включваше основно от резервната скамейка, като за средно 8 минути на мач записваше по 2 точки и 1.7 борби. Пред младия българин предстои важен период на развитие и адаптация.

Гошо Методиев

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google