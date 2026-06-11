Бразилия даде гейм на Иран във VNL

Националният отбор на Иран започна участието си във Волейболната лига на нациите с поражение от Бразилия с 1:3 (21:25,25:23,15:25,23:25) в двубой от първата седмица в Бразилия.
Въпреки загубата, иранците оставиха добри впечатления срещу третия в световната ранглиста тим. Отборът на Роберто Пиаца успя да измъкне втория гейм и в още два от геймовете бе напълно равностоен на домакините.
Най-резултатен за Иран бе Али Хаджипур със 17 точки. Пория Хосейн добави 14 точки (2 аса).
За Бразилия Дарлан Соуса завърши с 18 точки, а Рикардо Лукарели добави 14 точки.
Днес Иран излиза срещу България от 22:30 часа.