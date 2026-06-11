Перуджа обяви официално привличането на Фере Регерс

Белгийският волейболист, който вече се доказа като звезда в Алианц (Милано), се присъединява към „бианконерите“ с големи амбиции и огромен ентусиазъм за Шампионската лига.

Отборът на Сър Суса Скай (Перуджа) официализира един от най-значимите си трансфери за годината – привличането на Фере Регерс като нов диагонал на тима. Белгийският състезател ще формира основната нападателна двойка заедно с капитана Симоне Джанели.

Регерс, роден през 2003 г. и висок 203 см, пристига след три поредни сезона в Allianz Powervolley Milano. Именно с този клуб той направи своя дебют в италианската Суперлига през сезон 2023/2024.

За белгийския диагонал поканата от Перуджа е важна стъпка в кариерата. „Мога само да кажа, че за мен беше и винаги ще бъде чест. Никога не съм си представял, че ще играя за Перуджа. Винаги е било моя мечта да играя за отбор като този, особено на моята възраст“, сподели Фере Регерс.

Той добави: „Като дете тайно мечтаех да играя за националния отбор и за Перуджа!“

Сред силните си страни Регерс посочва отскока, скоростта и експлозивността. Новият диагонал на Сър коментира: „Според мен физически имам добър отскок, много съм бърз и експлозивен за ръста си от над 2 метра. Освен това „хващам“ добре топката, което ми позволява да атакувам остро по диагонала. По сервиса има още работа, но съм сигурен, че с треньор като Лоренцети ще работим много върху това.“

За трите си години в Милано Регерс завърши начело в класацията за най-много точки в италианското първенство (редовен сезон и плейофи) с общо 1386 точки и 396 брейк-точки в 83 мача, което прави средно по 4.47 точки на гейм. Той е първи и по успешни атаки с 1192. В статистиката си записа още 99 успешни блокади и 95 аса.

С Милано той спечели и Challenge Cup през миналия април, побеждавайки Аалст в два мача. В реванша в Allianz Cloud Регерс стана най-резултатен състезател с 18 точки в три гейма и бе избран за MVP на мача.

Поглеждайки към новото си предизвикателство, играчът не крие амбициите си. „Винаги искам да печеля, което ми се струва нормално за един спортист, и затова мисля, че съм на правилното място в Перуджа“, заяви Регерс.

Мислите му са насочени и към Шампионската лига – турнир, който белгиецът смята за специална цел. „Просто е – Шампионската лига! Имах възможност да я играя два пъти, но никога не съм бил близо до спечелването ѝ! Струва ми се, че усещането е изключително“, каза той.

Накрая Регерс отправи послание и към феновете на Перуджа: „Със сигурност е по-добре да са на моя страна, отколкото срещу мен. Те винаги са многобройни, дори и при гостувания, така че нямам търпение агитката да ме подкрепя.“

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