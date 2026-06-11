Националният отбор за мъже под 20 г. започна подготовка в Самоков

Националният отбор по волейбол за мъже под 20 години вече тренира в "Арена Самоков". Селекционерът Венцислав Симеонов и помощникът му Франческо Моло подготвят тима за европейската квалификация в София през август.

Очаква се съставът да бъде попълнен от волейболисти от националния отбор под 18 години след края на Европейското първенство.

Повикани състезатели:

Разпределители

Петко Петков - Левски

Диагонали

Александър Манушев - ЦСКА

Матей Желязков - Сливен

Посрещачи

Даниел Танев - Gas Sales Bluenergy Volley

Мартин Татаров - ЛевскиЙоан Костадинов - ВАСК

Филип Марински - Левски

Централни блокировачи

Петър Господарски - ЦСКА

Еван Георгиев - ЦСКА

Мартин Тотков - Левски

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