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Националният отбор за мъже под 20 г. започна подготовка в Самоков

  • 11 юни 2026 | 13:20
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Националният отбор за мъже под 20 г. започна подготовка в Самоков

Националният отбор по волейбол за мъже под 20 години вече тренира в "Арена Самоков". Селекционерът Венцислав Симеонов и помощникът му Франческо Моло подготвят тима за европейската квалификация в София през август.

Очаква се съставът да бъде попълнен от волейболисти от националния отбор под 18 години след края на Европейското първенство.

Повикани състезатели:
Разпределители
Петко Петков - Левски

Диагонали
Александър Манушев - ЦСКА
Матей Желязков - Сливен

Посрещачи
Даниел Танев - Gas Sales Bluenergy Volley
Мартин Татаров - ЛевскиЙоан Костадинов - ВАСК
Филип Марински - Левски

Централни блокировачи
Петър Господарски - ЦСКА
Еван Георгиев - ЦСКА
Мартин Тотков - Левски

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