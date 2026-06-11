Националният отбор за мъже под 20 г. започна подготовка в Самоков

Националният отбор по волейбол за мъже под 20 години вече тренира в "Арена Самоков". Селекционерът Венцислав Симеонов и помощникът му Франческо Моло подготвят тима за европейската квалификация в София през август.
Очаква се съставът да бъде попълнен от волейболисти от националния отбор под 18 години след края на Европейското първенство.
Повикани състезатели:
Разпределители
Петко Петков - Левски
Диагонали
Александър Манушев - ЦСКА
Матей Желязков - Сливен
Посрещачи
Даниел Танев - Gas Sales Bluenergy Volley
Мартин Татаров - ЛевскиЙоан Костадинов - ВАСК
Филип Марински - Левски
Централни блокировачи
Петър Господарски - ЦСКА
Еван Георгиев - ЦСКА
Мартин Тотков - Левски