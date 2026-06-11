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Бешикташ подписва с турския национал Фуркан Коркмаз

  • 11 юни 2026 | 12:15
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Бешикташ подписва с турския национал Фуркан Коркмаз

Турският Бешикташ е постигнал споразумение за привличането на баскетболния национал Фуркан Коркмаз в състава си за предстоящия сезон 2026/2027, съобщава изданието Eurohoops.net.

201-сантиметровият баскетболист ще се присъедини към истанбулския тим, след като през миналия сезон носеше екипа на друг турски отбор - Тофаш.

Коркмаз, който в края на юли ще навърши 29 години, има богат опит от най-високо ниво, подчертан от забележителен седемгодишен престой в НБА като част от състава на Филаделфия 76ърс.

Работата по селекцията в Бешикташ е съчетана с неяснота относно европейското участие през следващия сезон - между оставане в турнира Еврокъп или потенциална промоция в елитната Евролига.

В момента отборът, воден от сръбския старши треньор Душан Алимпиевич се готви за финалната серия в турския баскетболен шампионат, където ще спори за титлата с Фенербахче.

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