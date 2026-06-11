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  3. Стадион "Сиатъл" – Мястото, където шумът се превръща в дванадесети играч

Стадион "Сиатъл" – Мястото, където шумът се превръща в дванадесети играч

  • 11 юни 2026 | 11:38
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В сърцето на Сиатъл се намира този уникален открит стадион с капацитет 69 000 души. Дом е на футболния Сиатъл Саундърс и отбора от NFL Сиатъл Сийхоукс. Дизайнът му с две огромни арки и специфични козирки е създаден така, че да насочва шума на феновете обратно към терена, създавайки плашеща атмосфера за гостите.

Тук САЩ ще изиграят един от своите мачове в групите. Стадионът е известен и с „Earthquake“ момента, когато феновете празнуваха толкова бурно, че предизвикаха сеизмични трептения, регистрирани от уредите.

МАЧОВЕТЕ НА ТОЗИ СТАДИОН:

15 юни: Белгия – Египет

19 юни: САЩ – Австралия

22 юни: Босна и Херцеговина – Катар

26 юни: Египет - Иран

1 юли: 1/16-финал

6 юли: 1/8-финал

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