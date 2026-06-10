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Партньорката на Серина Уилямс на двойки се контузи

  • 10 юни 2026 | 22:24
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Партньорката на Серина Уилямс на двойки се контузи

Деветата в света Виктория Мбоко се подхлъзна и контузи коляното си по време на мача от осминафиналите срещу чехкинята Каролина Плишкова на турнира Куинс Клуб в сряда. Тя загуби първата част с 3:6, но водеше във втория сет с 4:3, когато се контузи. Това поставя под въпрос четвъртфинала си на двойки със Серина Уилямс.

19-годишната канадка спечели мач на двойки във вторник, като 44-годишната американска легенда се завърна в игра след почти четири години отсъствие от кортовете.

След като победиха поставените под номер 3 Никол Мелихар-Мартинес и Ерин Рутлиф, те трябваше да се изправят срещу Лейла Фернандес и Лаура Зигемунд на четвъртфиналите в четвъртък.

Как премина паметното завръщане на Серина Уилямс
Как премина паметното завръщане на Серина Уилямс

 Мбоко имаше точка за пробив, но падна неловко на хлъзгавата трева зад основната линия, докато се опитваше да смени посоката си. След като й помогнаха да стигне до мрежата, тя изглеждаше емоционално разстроена и реши да се оттегли.

По-рано поставената под номер 3 Аманда Анисимова лесно победи германката Лаура Зигемунд с 6:1, 6:3, за да си осигури четвъртфинал срещу сънародничката си американка Ива Йович, която се наложи над Александра Еала от Филипините с 6:2, 6:2.

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Снимки: Imago

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