Партньорката на Серина Уилямс на двойки се контузи

Деветата в света Виктория Мбоко се подхлъзна и контузи коляното си по време на мача от осминафиналите срещу чехкинята Каролина Плишкова на турнира Куинс Клуб в сряда. Тя загуби първата част с 3:6, но водеше във втория сет с 4:3, когато се контузи. Това поставя под въпрос четвъртфинала си на двойки със Серина Уилямс.

19-годишната канадка спечели мач на двойки във вторник, като 44-годишната американска легенда се завърна в игра след почти четири години отсъствие от кортовете.

След като победиха поставените под номер 3 Никол Мелихар-Мартинес и Ерин Рутлиф, те трябваше да се изправят срещу Лейла Фернандес и Лаура Зигемунд на четвъртфиналите в четвъртък.

Как премина паметното завръщане на Серина Уилямс

Мбоко имаше точка за пробив, но падна неловко на хлъзгавата трева зад основната линия, докато се опитваше да смени посоката си. След като й помогнаха да стигне до мрежата, тя изглеждаше емоционално разстроена и реши да се оттегли.

По-рано поставената под номер 3 Аманда Анисимова лесно победи германката Лаура Зигемунд с 6:1, 6:3, за да си осигури четвъртфинал срещу сънародничката си американка Ива Йович, която се наложи над Александра Еала от Филипините с 6:2, 6:2.

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Снимки: Imago