Серина коментира възможността да играе на "Уимбълдън"

Американската тенис легенда Серина Уилямс все още не е решила дали ще играе на "Уимбълдън", след като се завърна на корта след близо четири години далеч от професионалния спорт.

44-годишната американка беше основната атракция пред препълнените трибуни в "Куинс Клъб", където заедно с Виктория Мбоко (Канада) победиха поставените под номер 3 Никол Меличар-Мартинес (САЩ) и Ерин Раутлиф (Нова Зеландия) със 7:6(2), 6:2.

Серина Уилямс направи грандиозно завръщане на корта

Нейното представяне в този двубой породи въпроси относно потенциалното ѝ участие на "Уимбълдън", където спечели седем от 23-те си титли от Големия шлем.

"Както казах преди няколко дни, всичко става ден за ден. Все още имам малко време да реша, а те са страхотни и ми дават пространство и време да мисля", обясни Серина Уилямс, цитирана от агенция Ройтерс.

SERENA WILLIAMS THAT IS ABSURD.



44 years old.



Reflexes look better than ever.



🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯pic.twitter.com/PXjmzWMOYJ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 9, 2026

Носителката на 73 титли на ниво WТА демонстрира, че все още разполага с мощния си удар и впечатли публиката с изпълненията си. Тя остана доволна от представянето си, но призна, че има възможност да се подобри.

"Боже мой. Какво мислите? Добър 4? Притесних се точно преди мача, може би 30 минути преди началото, а после просто се отпуснах. При всички обстоятелства, тревата може би не е най-лесната настилка, на която да направиш завръщане. Като цяло беше добре", заяви американката, когато беше попитана относно оценката за играта си.

Възможността да играе пред дъщерите си е един от факторите, които мотивират Уилямс да започне нов етап в кариерата си. Осемгодишната Олимпия и двегодишната Адира са с майка си в Лондон.

Lindsey Vonn was at Serena Williams' comeback match at Queen's Club:



"Hey, Serena. Congratulations. So proud of you. The GOAT is back."



❤️🐐pic.twitter.com/CyGVGzrjYz — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 9, 2026

Попитана как са реагирали на победата, бившата номер 1 в света отговори: "Адира искаше да отиде в магазина за играчки, а Олимпия пита какво има за вечеря."

Тазгодишното издание на "Уимбълдън" започва на 29 юни, а ако Серина Уилямс заяви участие в надпреварата на двойки, тя вероятно ще получи място в схемата с "уайлд кард".

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