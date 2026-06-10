Как премина паметното завръщане на Серина Уилямс

Серина Уилямс върна годините назад в Куинс с победно представяне при завръщането си в тениса след 1375 дни извън спорта. Феновете с най-желания билет в града изпълниха "Анди Мъри арена" във вторник вечер, за да гледат завръщането в игра на една от най-великите тенисистки на всички времена.

Играейки на двойки заедно с канадската тийнейджърка Виктория Мбоко, 44-годишната американка изобщо не изглеждаше не на място, след като двете спечелиха със 7-6 (7-2), 6-2 и поднесоха изненада срещу поставените под №3 Ерин Рутлиф и Никол Меличар-Мартинес.

„Беше толкова забавно“, каза Уилямс в интервюто си след мача. „Забавлявах се много, играейки с Виктория. Тя наистина успя да държи отбора и да играе силно във важните точки. Можех да разчитам на нея. Никога не сме играли заедно, но се усещаше толкова естествено.“

Серина коментира възможността да играе на "Уимбълдън"

Попитана защо се е завърнала, тя добави: „Нямах нищо по-добро за правене, омръзна ми да седя вкъщи. Децата ми са във ваканция през лятото, така че защо не? Никога не съм имала възможност да играя тук, винаги беше само за мъжете. Наистина е специално да играеш на толкова емблематично място.“

Уилямс каза, че „се отдалечава“ от тениса през 2022 г., след като спечели 23 титли от Големия шлем на сингъл в своята 27-годишна кариера. Вълнението около евентуално завръщане се засили миналата година, когато името ѝ се появи в списъка на играчите, регистрирани в програмата за допинг контрол, а след това отново, когато беше включено в списъка за възстановяване на състезателни права на Международната агенция за интегритет в тениса през февруари. Но завръщането ѝ беше потвърдено едва миналата седмица, когато беше обявено, че тя ще се включи заедно с 19-годишната Мбоко в надпреварата на двойки в лондонския Куинс клъб.

Последваха вихрени девет дни, като Уилямс заяви, че „няма какво да доказва“ и че основната мотивация е възможността дъщерите ѝ да я видят как играе. Осемгодишната Олимпия и Адира, която се роди през 2023 г., гледаха от трибуните заедно с баща си и аплодираха, докато майка им преоткриваше някои от ударите, които я превърнаха в легенда на спорта. Първото докосване на Уилямс до топката накара феновете да се запитат дали великата тенисистка не е загубила усета си, след като прати воле от близка дистанция в мрежата.

Серина Уилямс направи грандиозно завръщане на корта

Но тези съмнения бяха разсеяни 92 минути по-късно, когато сервисът ѝ — някога смятан за най-голямото ѝ оръжие — ѝ донесе първата победа от US Open 2022 насам. Дъщерите ѝ може би са били по-малко впечатлени.

Попитана какво мислят те за представянето ѝ, Уилямс се пошегува: „Адира искаше да отиде в магазина за играчки, а Олимпия искаше да знае какво ще има за вечеря.“

Когато четирите тенисистки слязоха по стъпалата в Queen’s Club, нямаше съмнение, че бурният рев на публиката от над 9000 души беше предназначен само за Уилямс. Но нямаше голяма реакция от бившата №1 в света, която махна кратко, преди да започне загрявката си и да се концентрира върху предстоящата задача. В неделя Уилямс каза, че победата „не е важна“ при завръщането ѝ, но беше неизбежно състезателният дух на голямата шампионка да се прояви.

Серина Уилямс: Куинс клуб се усеща като идеалното място да започна следващата глава от кариерата си

При всяка спечелена точка от двойката Уилямс вдигаше стиснат юмрук, преди да се върне към Мбоко, за да обсъдят тактиката, а когато тийнейджърката реагира бързо и заби воле на мрежата, Серина издаде мощен победен рев. Мощните удари от основната линия на седемкратната шампионка на сингъл от „Уимбълдън“ изглеждаха толкова добри, колкото и преди, а сервисът ѝ все още носеше същата острота — един от тях достигна 190 км/ч и предизвика вълнение сред публиката. Уилямс обаче беше скромна относно представянето си. Попитана каква оценка би си поставила, тя каза: „Какво мислите? C минус?“

Ударите ѝ над глава изглеждаха леко ръждясали, а на моменти движението ѝ беше малко по-бавно, но Мбоко свърши великолепна работа, покривайки корта от основната линия.

„Не бъди толкова строга към себе си“, каза Мбоко. „Според мен се движеше страхотно.“

Серина Уилямс се завръща!

След като Винъс все още играе на 45 години, възрастта очевидно е просто число за сестрите Уилямс. Говорейки след победата си в Queen’s, Уилямс каза, че е било „крайно време“ да се завърне, като се позова на скорошните завръщания на добрите си приятелки Линдзи Вон — легендарната скиорка, която гледаше от трибуните в Лондон — и лекоатлетката Алисън Феликс.

„Можеш да правиш всичко на всяка възраст“, каза тя пред BBC Sport. „Няма значение, стига да си здрав, да се грижиш за себе си, да си щастлив и да даваш най-доброто от себе си — това наистина е всичко, което има значение.“

SERENA WILLIAMS THAT IS ABSURD.



44 years old.



Reflexes look better than ever.



🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯pic.twitter.com/PXjmzWMOYJ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 9, 2026

След посещение в магазин за играчки за дъщеря ѝ Адира, Уилямс — за огромна радост на организаторите на Queen’s — ще се върне в игра заедно с Мбоко по-късно тази седмица. Северноамериканският дует ще се изправи срещу канадката Лейла Фернандес и германката Лаура Зигемунд във втория кръг. Попитана дали има още мисли относно участие на двойки на „Уимбълдън“ или завръщане на сингъл, Уилямс отговори: „Ден за ден. Все още имам малко време да реша, а те бяха страхотни, като ми дадоха това пространство и време да взема решение.“

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Снимки: Imago