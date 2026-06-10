Стадион "Сиатъл" – мястото, където шумът се превръща в дванадесети играч

В сърцето на Сиатъл се намира този уникален открит стадион с капацитет 69 000 души. Дом е на футболния Сиатъл Саундърс и отбора от NFL Сиатъл Сийхоукс. Дизайнът му с две огромни арки и специфични козирки е създаден така, че да насочва шума на феновете обратно към терена, създавайки плашеща атмосфера за гостите. Тук САЩ ще изиграят един от своите мачове в групите. Стадионът е известен и с „Earthquake“ момента, когато феновете празнуваха толкова бурно, че предизвикаха сеизмични трептения, регистрирани от уредите.
МАЧОВЕТЕ НА ТОЗИ СТАДИОН:
15 юни: Белгия – Египет
19 юни: САЩ – Австралия
22 юни: Босна и Херцеговина – Катар
26 юни: Египет - Иран
1 юли: 1/16-финал
6 юли: 1/8-финал