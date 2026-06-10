Почина 38-годишен олимпийски атлет, тренирал с Мо Фара

Ирландският бегач на средни разстояния Киърън О'Лионард, който бе съотборник на Мо Фара под ръководството на треньора Алберто Салазар преди Летните олимпийски игри в Лондон през 2012 г., е починал на 38-годишна възраст.

Киърън О'Лионард е бил открит мъртъв във вторник сутринта в Монреал, Канада. Той представи Ирландия на Олимпиадата в Лондон, където завърши 13-ти в своята серия на 1500 метра, след като се бореше с контузия на ахилеса в подготовката си за игрите.

Година по-рано, през 2011 г., той направи своя дебют на голямо първенство на Световния шампионат по лека атлетика в Дегу, Южна Корея. Там той се класира за финала на 1500 метра и завърши на 10-о място. През 2013 г. спечели първия си бронзов медал на 3000 метра на Европейското първенство по лека атлетика в зала.

О'Лионард вярваше, че преследването на златото му е коствало сребърния медал в Гьотеборг, Швеция. “Ако бях бягал за сребро, нямаше да мога да заспя. Бягах за злато и вероятно загубих среброто, правейки го“, сподели той тогава.

Операция на сухожилие на плантариса прекрати преждевременно сезона му. Въпреки това атлетът от Корк достигна до финала на Европейското първенство по лека атлетика в Цюрих през следващата година.

О'Лионард обаче не успя да завърши състезанието на 1500 метра, след като беше настъпен от съперник по средата на дистанцията. Той се оттегли от спорта през 2016 г., след като прекара последните сезони в борба с контузии.

Няколко месеца след началото на пандемията от COVID-19 той направи кратко завръщане на пистата, което породи надежди за участие на отложените Летни олимпийски игри през 2020 г., които се проведоха през 2021 г. Този път обаче заболяване сложи край на плановете му за завръщане и О'Лионард се оттегли отново в рамките на същата година.

Наскоро той се бе върнал към бягането за удоволствие, след като се примири с начина, по който приключи кариерата му. “Оставете настрана завръщането, Олимпиадата, всичко. Сега осъзнавам колко много съм се нуждаел от завръщането към самото бягане и че по душа съм бегач. Колкото и да искам да се отърся от това, мисля, че е редно да призная, че това е нещо, за което си създаден, нещо, което трябва да правиш“, каза О'Лионард.

Крисчън Майнър, бивш бегач от Florida State University, отдаде почит на О'Лионард с думите: “Той беше един от най-добрите ми приятели, партньор в бягането и мой брат. Срещнахме се в колежа и създадохме абсолютно невероятни спомени заедно.“

“Той се бореше здраво, обичаше дълбоко и искрено правеше всички около себе си по-добри. Почивай в мир, Лудия Лен. Пази пътеките в Рая топли за нас“, добави Майнър.

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Снимки: Gettyimages