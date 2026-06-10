Местният герой Матю Хъдсън-Смит изненадан с трибуна на негово име преди Европейското в Бирмингам

Два месеца преди Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам 2026, което ще се проведе от 10 до 16 август, организаторите изненадаха местния атлетически герой Матю Хъдсън-Смит, като кръстиха разширението на северната трибуна на негово име – “Матю Хъдсън-Смит“. Името ще остане до края на шампионата.

Европейският рекордьор на 400 метра е част от дългогодишната традиция на атлетически успехи в региона на Уест Мидландс. Тренирал в клуба Birchfield Harriers и горд представител на Улвърхамптън, спринтьорът преди е изразявал желанието си правата на домашния му стадион да носи неговото име.

Чери Александър, директор на шампионата Бирмингам 2026, заяви: “Матю е истинска местна звезда и с удоволствие го посрещнахме у дома, като открихме трибуната “Матю Хъдсън-Смит“ за Бирмингам 2026 в присъствието на неговото семейство и колеги.“

“Международните постижения на Матю вдъхновяват бъдещото поколение да се стреми към върховете и тази трибуна е празник на това. Надяваме се да я напълним с млади местни фенове, а може би дори следващият Матю Хъдсън-Смит ще бъде в публиката, гледайки го как се състезава пред родна публика този август“, добави тя.

Матю Хъдсън-Смит посети стадион “Алекзандър“, за да говори за подготовката си за Европейското първенство по лека атлетика, и докато беше там, беше изненадан с откриването на трибуната на негово име. На специалния момент присъстваха семейството му, първият му треньор Шарън Морис, бившият спринтьор и треньор на щафетата 4х400 метра на Великобритания Мартин Рууни, както и представители на Бирмингам 2026, градския съвет на Бирмингам и др.

“Изненадаха ме, когато влязох и видях, че трибуната ще бъде кръстена на мен. Беше специален момент да го споделя със семейството си. Това е просто признание за цялата упорита работа, която съм вложил, а да имам трибуна на мое име е черешката на тортата в една страхотна кариера. Сега искам да добавя още към нея на Eвропейското“, сподели Матю Хъдсън-Смит.

Хъдсън-Смит не е непознат за отличията, като има два олимпийски медала (сребро на 400 м в Париж и бронз в щафетата 4х400 м), четири европейски титли и сребърен медал от световно първенство. Той е и петият най-бърз атлет в историята на 400 метра.

Хиляди местни деца ще присъстват на събитието този август, което е първото домакинство на Европейско първенство по лека атлетика в Обединеното кралство, а организаторите се стремят да вдъхновят следващото поколение атлети.

Феновете от Уест Мидландс и извън региона ще имат шанса да видят таланта на Матю от световна класа отблизо това лято и ще могат да седнат заедно на трибуната “Матю Хъдсън-Смит“, за да го подкрепят бурно, докато се състезава в дисциплината 400 метра.

“Бирмингам за мен е дом. Липсват ми хората, храната, обстановката. Винаги се опитвам да представям дома си по най-добрия начин. За мен означава всичко да се върна тук, да бягам и да покажа таланта си на децата от района, за да им докажа, че и те могат да успеят“, добави Матю Хъдсън-Смит.

На Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам 2026 над 1600 атлети от 48 нации ще се борят за слава. С 44 златни медала, които ще бъдат раздадени в седемте вечерни сесии, феновете ще станат свидетели на писането на история под прожекторите.

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