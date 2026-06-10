Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Местният герой Матю Хъдсън-Смит изненадан с трибуна на негово име преди Европейското в Бирмингам

Местният герой Матю Хъдсън-Смит изненадан с трибуна на негово име преди Европейското в Бирмингам

  • 10 юни 2026 | 18:55
  • 127
  • 0
Местният герой Матю Хъдсън-Смит изненадан с трибуна на негово име преди Европейското в Бирмингам

Два месеца преди Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам 2026, което ще се проведе от 10 до 16 август, организаторите изненадаха местния атлетически герой Матю Хъдсън-Смит, като кръстиха разширението на северната трибуна на негово име – “Матю Хъдсън-Смит“. Името ще остане до края на шампионата.

Европейският рекордьор на 400 метра е част от дългогодишната традиция на атлетически успехи в региона на Уест Мидландс. Тренирал в клуба Birchfield Harriers и горд представител на Улвърхамптън, спринтьорът преди е изразявал желанието си правата на домашния му стадион да носи неговото име.

Чери Александър, директор на шампионата Бирмингам 2026, заяви: “Матю е истинска местна звезда и с удоволствие го посрещнахме у дома, като открихме трибуната “Матю Хъдсън-Смит“ за Бирмингам 2026 в присъствието на неговото семейство и колеги.“

“Международните постижения на Матю вдъхновяват бъдещото поколение да се стреми към върховете и тази трибуна е празник на това. Надяваме се да я напълним с млади местни фенове, а може би дори следващият Матю Хъдсън-Смит ще бъде в публиката, гледайки го как се състезава пред родна публика този август“, добави тя.

Матю Хъдсън-Смит посети стадион “Алекзандър“, за да говори за подготовката си за Европейското първенство по лека атлетика, и докато беше там, беше изненадан с откриването на трибуната на негово име. На специалния момент присъстваха семейството му, първият му треньор Шарън Морис, бившият спринтьор и треньор на щафетата 4х400 метра на Великобритания Мартин Рууни, както и представители на Бирмингам 2026, градския съвет на Бирмингам и др.

“Изненадаха ме, когато влязох и видях, че трибуната ще бъде кръстена на мен. Беше специален момент да го споделя със семейството си. Това е просто признание за цялата упорита работа, която съм вложил, а да имам трибуна на мое име е черешката на тортата в една страхотна кариера. Сега искам да добавя още към нея на Eвропейското“, сподели Матю Хъдсън-Смит.

Хъдсън-Смит не е непознат за отличията, като има два олимпийски медала (сребро на 400 м в Париж и бронз в щафетата 4х400 м), четири европейски титли и сребърен медал от световно първенство. Той е и петият най-бърз атлет в историята на 400 метра.

Хиляди местни деца ще присъстват на събитието този август, което е първото домакинство на Европейско първенство по лека атлетика в Обединеното кралство, а организаторите се стремят да вдъхновят следващото поколение атлети.

Феновете от Уест Мидландс и извън региона ще имат шанса да видят таланта на Матю от световна класа отблизо това лято и ще могат да седнат заедно на трибуната “Матю Хъдсън-Смит“, за да го подкрепят бурно, докато се състезава в дисциплината 400 метра.

“Бирмингам за мен е дом. Липсват ми хората, храната, обстановката. Винаги се опитвам да представям дома си по най-добрия начин. За мен означава всичко да се върна тук, да бягам и да покажа таланта си на децата от района, за да им докажа, че и те могат да успеят“, добави Матю Хъдсън-Смит.

На Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам 2026 над 1600 атлети от 48 нации ще се борят за слава. С 44 златни медала, които ще бъдат раздадени в седемте вечерни сесии, феновете ще станат свидетели на писането на история под прожекторите.  

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Лека атлетика

Криско отправи силно послание по повод Световното първенство за спортисти със синдром на Даун

Криско отправи силно послание по повод Световното първенство за спортисти със синдром на Даун

  • 10 юни 2026 | 12:49
  • 693
  • 0
Олимпийската шампионка на 100 м за срещата с Болт: Най-хубавият подарък за рожден ден

Олимпийската шампионка на 100 м за срещата с Болт: Най-хубавият подарък за рожден ден

  • 9 юни 2026 | 17:49
  • 1225
  • 0
Тентоглу е звездата на турнира Dromia в Гърция

Тентоглу е звездата на турнира Dromia в Гърция

  • 9 юни 2026 | 16:33
  • 1623
  • 0
Румеш Патираж Таранга: От крикет пистата до звезда в хвърлянето на копие

Румеш Патираж Таранга: От крикет пистата до звезда в хвърлянето на копие

  • 9 юни 2026 | 15:38
  • 674
  • 0
Кениец и етиопка спечелиха маратона на Рига

Кениец и етиопка спечелиха маратона на Рига

  • 9 юни 2026 | 15:14
  • 719
  • 0
Тайните на Ехамер: От футбол към десетобой и още нещо

Тайните на Ехамер: От футбол към десетобой и още нещо

  • 9 юни 2026 | 12:10
  • 1302
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лига на нациите: България 0:0 Белгия! Следете мача ТУК!

Лига на нациите: България 0:0 Белгия! Следете мача ТУК!

  • 10 юни 2026 | 18:36
  • 3578
  • 1
Янев с любопитен отговор за Десподов и Чочев, в ЦСКА ще има и входящи, и изходящи трансфери

Янев с любопитен отговор за Десподов и Чочев, в ЦСКА ще има и входящи, и изходящи трансфери

  • 10 юни 2026 | 17:44
  • 13655
  • 43
Веласкес избра Левски пред Сампдория, ето какво каза

Веласкес избра Левски пред Сампдория, ето какво каза

  • 10 юни 2026 | 15:22
  • 23543
  • 55
Венци: Кой друг български клуб е като нас - Балов ще играе в ШЛ

Венци: Кой друг български клуб е като нас - Балов ще играе в ШЛ

  • 10 юни 2026 | 17:18
  • 6345
  • 12
Защо Никола Цолов няма да дебютира във Формула 1 този уикенд

Защо Никола Цолов няма да дебютира във Формула 1 този уикенд

  • 10 юни 2026 | 17:07
  • 13343
  • 1
Локо (София) отмъкна голмайстора на Втора лига под носа на Ботев (Пловдив)

Локо (София) отмъкна голмайстора на Втора лига под носа на Ботев (Пловдив)

  • 10 юни 2026 | 14:18
  • 18988
  • 24