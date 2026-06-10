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Япония с чист успех срещу Украйна във VNL

  • 10 юни 2026 | 18:18
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Япония с чист успех срещу Украйна във VNL

Волейболистите на Япония записаха чиста победа над тима на Укройна с 3:0 (25:22, 25:21, 25:22) в първата си среща от Лигата на нациите, която се игра в китайския град Лини пред едва 643 зрители.

Украйна не можеше да разчита в двубоя, а най-вероятно и по време на целия турнир в Лини, на голямата си звезда Олиг Плотницкий, заради нередности с документите му за картотекиране.

Японските волейболисти показаха стабилна игра, която им позволи да постигнат чист успех.

Юджи Нишида стана най-резултатен за Япония с 13 точки (1 ас).

Ран Такахаши добави 12 точки (1 ас).

Дмитро Янчук бе най-резултатен в двубоя с 18 точки (4 аса, 1 блок).

Васил Тупчий добави още 10 точки (3 блока).

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