Станек и Мисливчук с победи на турнира в Кладно

Чешките атлети Томаш Станек и Володимир Мисливчук зарадваха родната публика с победи на мемориалния турнир в Кладно, докато местният фаворит в скока на височина Ян Щефела остана втори.

Световният бронзов медалист Щефела трябваше да се задоволи със среброто, въпреки че преодоля височина, по-голяма от рекорда на турнира. Победата отиде при германеца Тобиас Пойте, който се справи с 2.25 м от първия си опит.

Пойте, европейски сребърен медалист от 2022 г., беше напът да отпадне на 2.19 м, но успя от третия си опит. След това му бяха нужни два опита на 2.22 м, преди с лекота да премине рекордната за състезанието височина.

За Щефела постижението от 2.25 м е със седем сантиметра под най-добрия му резултат за годината, но представлява негов личен рекорд за сезона на открито.

Все пак Чехия записа победа в хвърлянето на чук при мъжете, където Володимир Мисливчук постигна 78.93 м. С този резултат той подобри рекорда на турнира и за четвърти път през годината надмина личния си рекорд от 2025 г.

В същата дисциплина при жените датчанката Катрине Кох Якобсен спечели с резултат 73.73 м, постигнат в третия ѝ опит. С това тя демонстрира постоянство, след като в последните си четири състезания неизменно хвърля над 73 метра.

Домакините ликуваха и в тласкането на гюле при мъжете. Носителят на европейска титла в зала Томаш Станек постигна 21.00 м във втория си опит, след което се оттегли от по-нататъшно участие в надпреварата.

Британецът Скот Линкълн зае второто място с болезнено близкия резултат от 20.99 м в четвъртия кръг. Той шеговито предложи измерването да бъде повторено поради минималната разлика с постижението на Станек.

При жените в тласкането на гюле обаче победата бе за германката Катарина Майш с 18.61 м.

В хвърлянето на диск румънецът Алин Александру Фирфирика грабна победата с 63.46 м, изпреварвайки европейския шампион до 23 години Стивън Рихтер от Германия, който остана втори с 63.16 м.

Петра Сичакова, сребърна медалистка от Европейското първенство до 23 години през 2026 г., спечели в хвърлянето на копие при жените с личен рекорд от 60.98 м.

В същата дисциплина при мъжете 22-годишният чех Ян Виска зае второ място със 76.79 м. Победител стана Доу Смит от Южна Африка с резултат 82.08 м.

В бяганията на писта бившата европейска шампионка до 18 години и настояща до 20 години Шарлот Хенрих спечели на 400 м с доминиращо представяне. Тя записа време 51.80, пресичайки финалната линия с повече от секунда преднина пред следващата състезателка.

При мъжете на 400 м победител стана французинът Мухамад Кунта с най-добър резултат за сезона от 45.33. Втори финишира датчанинът Густав Лундхолм Нилсен с 46.00.

Британският сребърен медалист от Европейското първенство до 23 години Джъстин Дейвис спечели бягането на 800 м при мъжете след фотофиниш. Той изпревари бившия европейски шампион до 18 и 20 години Якуб Дудиха, като и на двамата бе записано време от 1:46.19.

При жените на 800 м победата отиде при 24-годишната хърватка Нина Вукович, която пробяга дистанцията за 2:02.05 във второто си състезание на открито за годината.

Бягането на 1500 м при мъжете бе спечелено от нидерландеца Йоан Лоблес с време 3:43.26, следван от словенеца Рок Маркел (3:43.54) и ирландеца Джеймс Гормли (3:45.54).

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Снимки: Imago