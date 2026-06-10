Олимпийската медалистка от зимни и летни игри Александра Бургхард обяви край на кариерата си

Германската спринтьорка Александра Бургхард обяви оттеглянето си от професионалния спорт на 32-годишна възраст. Бургхард постигна уникалното постижение да спечели медали както на Зимни, така и на Летни олимпийски игри, като е единственият европейски лекоатлет с подобен успех.

През 2022 г. Бургхард спечели сребърен медал в двуместния бобслей на Зимните олимпийски игри в Пекин. Само шест месеца по-късно тя бяга на първи пост за германския отбор, който грабна златния медал на Европейското първенство по лека атлетика в Мюнхен.

Две години по-късно Бургхард отново беше включена в германския отбор в последния момент като заместник на контузена съотборничка в сериите. Отново на първи пост, тя допринесе за бронзовия медал на щафетата – първото отличие за Германия в женската дисциплина 4x100 метра на Олимпийски игри след обединението на страната.

“Да, моята история е наистина специална, това не беше по план. Зимните олимпийски игри бяха просто опит, който се оказа доста успешен.“

“Този медал беше нашата мечта, а преди две години на Световното първенство видяхме какво е възможно с щафетата, когато спечелихме бронз. И целта ни беше 100% да спечелим медал и този път“, заяви Бургхард по онова време.

Последната поява на Бургхард с германския екип беше на Европейското първенство по лека атлетика в зала през 2025 г. в Апелдорн, където отпадна в сериите на 60 метра. Впоследствие тя не успя да намери място в отбора на Германия за Световното първенство по лека атлетика в Токио през 2025 г.

“Беше фантастично време, изпълнено с незабравими моменти, преживявания и срещи. Благодаря ви за това невероятно пътешествие. Сега очаквам с нетърпение нова глава“, написа тя в Инстаграм.

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Снимки: Gettyimages