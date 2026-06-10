Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Христо Янев извежда ЦСКА за първа тренировка през новия сезон - на живо от Панчарево
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Верo ще се изправи срещу Брьодерс-Бол на 800 метра в Острава

Верo ще се изправи срещу Брьодерс-Бол на 800 метра в Острава

  • 10 юни 2026 | 16:59
  • 147
  • 0
Верo ще се изправи срещу Брьодерс-Бол на 800 метра в Острава

Швейцарката Одри Верo бе обявена сред участниците на турнира "Златен шпайк“ в Острава. Намиращата се в отлична форма 22-годишна атлетка ще се състезава в бягането на 800 метра на събитието от златния континентален тур на Световната атлетика на 16 юни.

Верo пристига в Острава след сензационно бягане в Стокхолм в неделя, където записа време от 1:53.98, с което се нареди на трето място във вечната световна ранглиста.

Тя ще се изправи срещу двукратната световна шампионка Фемке Брьодерс-Бол. По-рано тази година Брьодерс-Бол потвърди, че променя фокуса си към дисциплината 800 метра и се очаква да направи своя дебют на открито в Острава.

На турнира ще участва и световният и олимпийски шампион Ноа Лайлс, който ще се състезава срещу австралийската тийн сензация Гаут Гаут на 150 метра. Организаторите определиха този сблъсък като един от акцентите на събитието, наред с бягането на 800 метра при жените.

Сред другите обявени атлети е световната шампионка в зала Лурдес Глория Мануел, която ще се състезава в гладкото бягане на 400 метра срещу световната лидерка на 400 метра с препятствия от Словакия Ема Заплеталова.

Еманюел Есеме от Камерун, Крис Робинсън от САЩ, Матеус Лима от Бразилия и Джейсън Джоузеф от Швейцария също са сред наскоро потвърдилите международни участници. Чешката спринтьорка Каролина Манасова, която наскоро подобри дългогодишния национален рекорд на 100 метра, е една от многото местни звезди, които ще се включат в надпреварата.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Лека атлетика

Криско отправи силно послание по повод Световното първенство за спортисти със синдром на Даун

Криско отправи силно послание по повод Световното първенство за спортисти със синдром на Даун

  • 10 юни 2026 | 12:49
  • 647
  • 0
Олимпийската шампионка на 100 м за срещата с Болт: Най-хубавият подарък за рожден ден

Олимпийската шампионка на 100 м за срещата с Болт: Най-хубавият подарък за рожден ден

  • 9 юни 2026 | 17:49
  • 1214
  • 0
Тентоглу е звездата на турнира Dromia в Гърция

Тентоглу е звездата на турнира Dromia в Гърция

  • 9 юни 2026 | 16:33
  • 1614
  • 0
Румеш Патираж Таранга: От крикет пистата до звезда в хвърлянето на копие

Румеш Патираж Таранга: От крикет пистата до звезда в хвърлянето на копие

  • 9 юни 2026 | 15:38
  • 667
  • 0
Кениец и етиопка спечелиха маратона на Рига

Кениец и етиопка спечелиха маратона на Рига

  • 9 юни 2026 | 15:14
  • 716
  • 0
Тайните на Ехамер: От футбол към десетобой и още нещо

Тайните на Ехамер: От футбол към десетобой и още нещо

  • 9 юни 2026 | 12:10
  • 1294
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Христо Янев говори за целите, селекцията и по други важни теми за ЦСКА

Христо Янев говори за целите, селекцията и по други важни теми за ЦСКА

  • 10 юни 2026 | 16:54
  • 3227
  • 6
Веласкес избра Левски пред Сампдория, ето какво каза

Веласкес избра Левски пред Сампдория, ето какво каза

  • 10 юни 2026 | 15:22
  • 16400
  • 38
Венци: Кой друг български клуб е като нас - Балов ще играе в ШЛ

Венци: Кой друг български клуб е като нас - Балов ще играе в ШЛ

  • 10 юни 2026 | 17:18
  • 1450
  • 5
Защо Никола Цолов няма да дебютира във Формула 1 този уикенд

Защо Никола Цолов няма да дебютира във Формула 1 този уикенд

  • 10 юни 2026 | 17:07
  • 3307
  • 0
Хулио Веласкес: Целите са ясни! Новите попълнения трябва да покажат глад

Хулио Веласкес: Целите са ясни! Новите попълнения трябва да покажат глад

  • 10 юни 2026 | 15:24
  • 9058
  • 32
Локо (София) отмъкна голмайстора на Втора лига под носа на Ботев (Пловдив)

Локо (София) отмъкна голмайстора на Втора лига под носа на Ботев (Пловдив)

  • 10 юни 2026 | 14:18
  • 15322
  • 19