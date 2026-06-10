Верo ще се изправи срещу Брьодерс-Бол на 800 метра в Острава

Швейцарката Одри Верo бе обявена сред участниците на турнира "Златен шпайк“ в Острава. Намиращата се в отлична форма 22-годишна атлетка ще се състезава в бягането на 800 метра на събитието от златния континентален тур на Световната атлетика на 16 юни.

Верo пристига в Острава след сензационно бягане в Стокхолм в неделя, където записа време от 1:53.98, с което се нареди на трето място във вечната световна ранглиста.

Тя ще се изправи срещу двукратната световна шампионка Фемке Брьодерс-Бол. По-рано тази година Брьодерс-Бол потвърди, че променя фокуса си към дисциплината 800 метра и се очаква да направи своя дебют на открито в Острава.

На турнира ще участва и световният и олимпийски шампион Ноа Лайлс, който ще се състезава срещу австралийската тийн сензация Гаут Гаут на 150 метра. Организаторите определиха този сблъсък като един от акцентите на събитието, наред с бягането на 800 метра при жените.

Сред другите обявени атлети е световната шампионка в зала Лурдес Глория Мануел, която ще се състезава в гладкото бягане на 400 метра срещу световната лидерка на 400 метра с препятствия от Словакия Ема Заплеталова.

Еманюел Есеме от Камерун, Крис Робинсън от САЩ, Матеус Лима от Бразилия и Джейсън Джоузеф от Швейцария също са сред наскоро потвърдилите международни участници. Чешката спринтьорка Каролина Манасова, която наскоро подобри дългогодишния национален рекорд на 100 метра, е една от многото местни звезди, които ще се включат в надпреварата.

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