Това ли са най-добрите тенисистки на трева

Сезонът може да изглежда така, сякаш току-що е започнал в Австралия, но календарът вече наближава средата си, докато състезателките сменят клея с прясно окосената трева. През последните години именно този период се превърна в най-непредсказуемия в WTA тура. Изненадващи шампионки, резки промени във формата и минимална връзка между резултатите от подгряващите турнири и „Уимбълдън“ определят сезона на трева.

С наближаването на третия турнир от Големия шлем за 2026 г. бъдете внимателни да не отдавате прекалено голямо значение на резултатите от турнири като Куинс, Берлин и Бад Хомбург. Все пак състезателките по-долу трябва да бъдат смятани за реален фактор във всяка схема на трева, в която участват — с перспективи за „Уимбълдън“, вариращи от „претендентка“ до „скрит фаворит“.

Ето петте състезателки с най-голям потенциал в сезона на трева, според сайта на WTA:

1. Ига Швьонтек

Като говорим за изненадващи шампионки, Швьонтек напълно се вписа в това описание миналата година, въпреки че пристигна в All England Club с вече пет титли от Големия шлем на сметката си. Дълго време тревата се смяташе за най-неестествената ѝ настилка и почти я препъна още в началото, след като тя загуби първия сет срещу Кейти Макнали във втория кръг. След това обаче не загуби нито един сет до края на турнира. В полуфинала и финала общо даде само два гейма, разгромявайки Аманда Анисимова с 6-0, 6-0 само за 57 минути.

Това беше един от двата финала, до които Швьонтек достигна на тази настилка миналия сезон — първите два в кариерата ѝ — след като седмица преди „Уимбълдън“ завърши като подгласничка на Джесика Пегула в Бад Хомбург. Формата ѝ сега не отговаря напълно на високия стандарт, който тя постави в предишни сезони, но докато е действаща шампионка на „Уимбълдън“, тя остава твърдо в краткия списък с тенисистки, които трябва да се следят на трева.

2. Елена Рибакина

Рибакина сякаш носи етикета „фаворитка за Уимбълдън“ още откакто вдигна трофея "Винъс Роузуотър" през 2022 г. Но след като достигаше до втората седмица или по-напред в периода от 2021 до 2024 г., миналата година не успя да стигне дотам, губейки в третия кръг от Клара Таусон. Също толкова изненадващо е, че извън титлата си на „Уимбълдън“ тя все още не е достигала финал на трева в кариерата си.

Въпреки това Рибакина има един от най-добрите проценти победи на тази настилка сред активните тенисистки, а мощният ѝ стил остава идеално пригоден за трева. Като една от само двете бивши шампионки на „Уимбълдън“ в Топ 30 на света — заедно с Швьонтек — тя влиза в този период както с авторитет, така и с форма. Освен това продължава да се доближава до първото място в ранглистата, държано от Арина Сабаленка — преследване, което трябва да ѝ даде допълнителна мотивация.

3. Джесика Пегула

Пегула няма историята на „Уимбълдън“, която имат състезателките над нея в този списък, но има повече титли на тази настилка от всяка от тях, след като спечели два турнира от категория 500 в Берлин и Бад Хомбург през последните два сезона. Въпреки това четвъртфиналистката от „Уимбълдън“ 2023 е доказателство, че тези резултати невинаги се пренасят в All England Club, където тя не е преминавала втория кръг в нито една от последните две години.

Но Пегула, подобно на Рибакина, в отделни моменти през този сезон показа един от най-добрите тениси в кариерата си. С подобренията, които направи в сервиса си, тя може да види плодовете на тази работа през следващия месец — независимо дали това ще означава още една титла на трева преди „Уимбълдън“, или по-дълбок пробив в самия турнир от Шлема.

4. Аманда Анисимова

Миналогодишният сезон на трева не завърши така, както Анисимова си го представяше, след като Швьонтек развали дебюта ѝ във финал от Големия шлем, без да ѝ позволи да спечели нито един гейм. Но имаше много позитиви както в самия ѝ поход, така и в подготовката през предходните седмици. Най-важният сред тях беше победата ѝ над Сабаленка на полуфиналите на „Уимбълдън“ — знаковата победа в сезона ѝ.

Тя достигна и финал на Queen’s, записвайки още две победи над състезателки от Топ 10 по пътя. Това я направи популярен избор за „скрит фаворит“ още преди началото на „Уимбълдън“, но този път няма къде да се скрие. Като скорошна финалистка и една от най-опасните тенисистки по отношение на ударите от основната линия, формата ѝ през този период ще бъде следена много внимателно.

5. Кейти Бултър

Има много други сюжетни линии, които биха могли да оправдаят това пето място сред останалите състезателки от Топ 10, но къде е забавлението в това? Вместо това си струва да обърнем внимание на тенисистка, която постоянно блести най-силно на трева. Бултър има четири титли в кариерата си, две от тях на трева, спечелени у дома в Нотингам, а комфортът ѝ на тази настилка е неоспорим.

Тя също така е печелила мач на „Уимбълдън“ във всяка от последните пет години, като две от тези победи са срещу съпернички от Топ 10: Каролина Плишкова във втория кръг през 2022 г. и Паула Бадоса в първия кръг миналата година. Остава усещането, че първото ѝ достигане до втората седмица в All England Club ще дойде скоро, отколкото късно, а този сезон предлага отлична възможност. След като започна годината като №112 в света, бившата тенисистка от Топ 25 се изкачи до №60.

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