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Тебого срещу Гаут в интригуващ сблъсък на 200 метра в Лозана

  • 10 юни 2026 | 16:28
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Тебого срещу Гаут в интригуващ сблъсък на 200 метра в Лозана

Диамантена лига в Лозана ще предложи на феновете вълнуващ дуел на 200 метра между Лециле Тебого и Гаут Гаут. Надпреварата ще се проведе на 21 август.

Тебого остави ярка следа на стадион "Понтез“ в Лозана преди две години, когато постигна зашеметяваща победа с време 19.64 секунди. Този успех дойде само две седмици след като спринтьорът от Ботсвана спечели олимпийската титла в Париж с нов африкански рекорд от 19.46.

Негов съперник ще бъде австралийският феномен Гаут, който през април постави световен рекорд за атлети под 20 години с време 19.67. До момента 18-годишният талант се е изправял срещу Тебого само веднъж – в полуфиналите на Световното първенство в Токио през 2025 г., където Тебого излезе победител.

Бягането на 800 метра при жените също се очертава като един от акцентите на вечерта. След невероятното си представяне от 1:53.98 в Стокхолм в неделя, което е третото най-бързо време в световната история, Одри Веро ще се състезава пред родна публика с амбицията да сътвори още един незабравим момент.

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