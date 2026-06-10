17-годишната Брияна Иванова с първа победа в основната схема на турнир за жени

Брияна Иванова се класира за втория кръг на турнира на клей за жени в Мадрид (Испания) с награден фонд от 15 хиляди долара.

17-годишната българка победи със 7:6(1), 6:4 седмата поставена Химар Гонсалес (Чили), която е на 24 години. Срещата продължи 2 часа и 4 минути.

Иванова навакса изоставане от 3:5 в първия сет, който впоследствие беше решен в тайбрек. В него българката спечели шест поредни точки от 1:1 до 7:1, за да поведе в резултата. Във втората част Иванова реализира пробив за 4:2 и запази преднината си за крайното 6:4.

Преди този мач Брияна Иванова постигна още три победи в квалификациите, без да загуби сет. Във втория кръг българката ще играе срещу Паула Сембранос (Швейцария).

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