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Китай измъчи Словения във VNL

  • 10 юни 2026 | 15:36
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Китай измъчи Словения във VNL

Волейболистите на Словения се измъчиха изключително много в първата си среща от Лигата на нациите.

Възпитаниците на Фабио Соли срещнаха огромни трудности и губиха с 1:2 гейма, но в крайна сметка стигнаха до труден успех над Китай с 3:2 (25:17, 20:25, 20:25, 25:23, 15:10) в двубой от Група 3, който се игра пред 1635 зрители в китайския град Лини.

Рок Можич поведе своите съотборници към успеха с 25 точки (1 ас, 5 блока).

Ник Муянович добави още 18 точки (2 аса, 2 блока).

Тончек Щерн се отличи с 16 точки (1 блок).

Жиуа Уен заби 22 точки (1 ас, 1 блок) за Китай.

Юантай Ю добави още 18 точки (2 аса, 2 блока).

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