За десета поредна година БНТЦ е сцена на най-престижния любителски тенис турнир в България

За десета поредна година Националният WINBET Тенис Център е домакин на Vimax Open – най-престижния любителски тенис турнир в България. След повече от две седмици оспорвани двубои и над 120 участници от цялата страна, надпреварата навлезе в решителната си фаза, а на кортовете в Борисовата градина останаха само осем претенденти за титлата.

Отлично подготвените кортове и професионалната организация на домакините позволиха турнирът да премине без сериозни затруднения въпреки променливите метеорологични условия. Всички срещи от финалната фаза ще се проведат на централния корт на комплекса и ще бъдат излъчвани на живо в YouTube канала на Interactive Tennis.

Милен Георгиев срещу Иво Боджаков

Лидерът в националната ранглиста и поставен под №1 Милен Георгиев продължава уверено към заключителната фаза на турнира. Носителят на първото място в ранглистата за 2024 и 2025 година премина през няколко трудни изпитания и остава сред основните фаворити за титлата.

Следващият му съперник е Иво Боджаков, който за първи път в кариерата си достига до четвъртфиналите на Vimax Open. На осминафиналите Боджаков отстрани №1 на Пловдив за 2025 година Венцислав Изевков след повече от два часа игра в един от най-гледаните двубои от началото на турнира.

Победителят ще срещне спечелилия от двубоя между Марк Хаджижеков и Мартин Дамянов.

Марк Хаджижеков срещу Мартин Дамянов

Двукратният №1 на Interactive Tennis Марк Хаджижеков продължава да оправдава ролята си на един от фаворитите за титлата. Срещу него застава Мартин Дамянов – един от най-постоянните състезатели в лигата през последните години.

Дамянов достигна до тази фаза след поредица от трудни победи и за пореден път демонстрира характер в решаващите моменти. Срещу Хаджижеков обаче ще бъде изправен пред едно от най-сериозните предизвикателства в кариерата си.

Марин Нейков срещу Чавдар Михайлов

В долната половина на схемата вниманието привлича сблъсъкът между шампиона от Santa Marina Masters 2026 Марин Нейков от Асеновград и дебютанта на тази фаза Чавдар Михайлов.

Нейков оцеля в два последователни драматични мача, решени в шампионски тайбрек, което показва както отлична психическа устойчивост, така и сериозно физическо натоварване. От своя страна Чавдар Михайлов вече елиминира няколко сериозни съперници и достига до най-големия успех.

Андрей Андреев срещу Николай Тенев

Последният четвъртфинал противопоставя двама от най-силните любители в страната.

Андрей Андреев продължава впечатляващата си серия от силни резултати през последните месеци и все по-често е сочен като един от претендентите за титлата. Срещу него застава Николай Тенев, който също демонстрира отлична форма и достигна до четвъртфиналите без сериозни колебания.

Миналата година двамата трябваше да се срещнат на полуфинал, но двубоят така и не се състоя. Сега любителите на тениса най-накрая ще получат възможност да видят този дългоочакван сблъсък.

Програмата до края на седмицата

Всички четвъртфинални срещи ще се проведат на централния корт на Националния WINBET Тенис Център и ще бъдат ръководени от съдия на стол. Програмата започва в сряда вечер с един от най-очакваните сблъсъци в турнира – Андрей Андреев срещу Николай Тенев, които за първи път ще се изправят един срещу друг в двубой от такава фаза на надпреварата.

В четвъртък от 13:00 часа Марин Нейков ще се изправи срещу голямата изненада Чавдар Михайлов. Вечерната сесия започва от 20:00 часа с двубоя между двукратния №1 на Interactive Tennis Марк Хаджижеков и Мартин Дамянов, а веднага след тях, не преди 21:00 часа, на корта ще излязат водачът в националната ранглиста Милен Георгиев и Иво Боджаков.

Полуфиналите са насрочени за петък, а големият финал ще се проведе в неделя от 18:00 часа. Всички срещи от финалната фаза ще се играят на централния корт на комплекса в Борисовата градина, ще бъдат ръководени от съдия на стол и ще се излъчват на живо в YouTube канала на Interactive Tennis.

За десета поредна година домакин на турнира е Националният WINBET Тенис Център – база, през която през годините са преминали някои от най-големите имена в българския и световния тенис. Тази година организаторите и участниците не скриха задоволството си от отличните условия за игра и безупречно подготвените кортове, които позволиха провеждането на десетки срещи въпреки променливите метеорологични условия.

Организаторите очакват рекордна посещаемост за финалния уикенд на Vimax Open 2026 – най-престижния турнир в календара на Interactive Tennis. През последните години надпреварата се утвърди като едно от най-значимите събития в любителския тенис в България, привличайки участници и зрители от цялата страна.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google