Полша стартира с чиста победа над Куба в Лигата на нациите

Националният отбор на Полша, който е №1 в световната ранглиста, започна участието си във Волейболната лига на нациите (VNL) с убедителна победа. В първия си мач от турнира в китайския град Лини, „Дружина полска“ се наложи над Куба с 3:0 (25:16, 25:20 и 25:21).

"Дружина полска" впечатли с представянето си на блок и ефективността си в атака още от първото разиграване.

Още от самото начало на срещата полският тим наложи своя стил на игра и бързо натрупа преднина, повеждайки с 6:3 и 11:5. В един момент авансът достигна цели десет точки при 18:8, благодарение на силното представяне на Александер Сливка и неговите съотборници. Първият гейм завърши с успешна атака през центъра на Бартломей Лемански - 24:16.

Във втората част Полша отново стартира силно и поведе с 10:4 след ас на Александер Сливка. Този път обаче волейболистите от Куба успяха да се върнат в играта и да изравнят резултата. Ключов за изхода на гейма се оказа серия от четири поредни точки за поляците, реализирани при сервис на Адриан Маркевич, с които те поведоха от 18:16 до 22:16.

Третият гейм също започна с доминация за Полша, която не намали темпото и поведе с 6:1 и 9:2. Впоследствие играта се изравни, но в решаващите моменти от втората половина на частта полските волейболисти отново бяха по-концентрирани. Мачът приключи с атака през центъра на Якуб Майхжак за крайното 25:21.

Възпитаниците на треньора Никола Гърбич започнаха подготовката си за сезон 2026 на 4 май. Преди старта на Лигата на нациите, където защитават титлата си от миналата година, те изиграха три приятелски срещи в Сосновец и Катовице, в които загубиха от Сърбия с 2:3 и победиха Украйна с 3:1 и България с 3:0.

„В турнира в Китай шанс за изява ще получат млади състезатели, които са с нас за първи път. Резултатът е много важен, трябва да печелим точки от първите мачове. Имаме добър отбор – комбинация от млади и опитни играчи“, заяви селекционерът на Полша Никола Гърбич.

В рамките на груповата фаза на Лигата на нациите през 2026 г. полският отбор ще участва и в турнири в Гливице (24-28 юни) и Чикаго (15-19 юли). Финалният етап на надпреварата, с участието на седемте най-добри отбора и домакина Китай, е насрочен за периода от 29 юли до 2 август.

Основната цел пред отбора тази година е Европейското първенство (9-26 септември), което ще се проведе в България, Финландия, Румъния и Италия. Полша ще защитава титлата си на континенталния шампионат.

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