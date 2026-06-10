Изненадващата финалистка от Ролан Гарос получавала смъртни заплахи

Полската тенисистка Мая Хвалинска (24 г., №21 в света), която изненадващо достигна до финала на Ролан Гарос, се завърна в родината си, където беше посрещната изключително топло. В едно от многобройните интервюта след пристигането си тя разказа и за съобщенията с омраза, които е получавала в социалните мрежи още от ранна възраст.

Фвалинска загуби финала с 3:6, 2:6 от Мира Андреева, а битката за трофея в Париж беше излъчена в препълнени кина и на огромни екрани на открито в родината й.

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Сега Мая е обградена от симпатии и е хвалена от почти всички, но как се е справяла досега с друг вид съобщения – тези, които разпространяват омраза в социалните мрежи?

"Мисля, че всеки спортист се сблъсква с омраза и се изправя пред мненията на други хора, затова е много важно да слушаш най-близките си. Ще има много негативни гласове и това може да подкопае доверието ти“, заяви Хвалинска в телевизионно интервю

След това тя уточни, че се е сблъсквала не само с омраза, но и с конкретни заплахи. „Всеки тенисист получава заплахи, дори смъртни, просто не се говори много публично за това“, каза Мая.

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"Всичко започна, когато бях на 17 години. Сега осъзнавам, че ще има много повече, защото ще дойдат и много загуби“, отбеляза тя. „Надявам се, че сега съм достатъчно зряла, за да се справя с тях и да не слушам тези, чиито съвети никога не бих последвала“, заключи Мая.

При завръщането си в страната, финалистката от Ролан Гарос проведе важна среща в Министерството на спорта и туризма. По време на нея тя научи, че ще получи специална награда за скорошния си успех - стипендия, която ще ѝ бъде отпускана през следващите 12 месеца. Тя ще бъде в размер на 9 600 злоти на месец – около 2 300 евро.

„Заслужаваш го. Ти написа прекрасна история за Полша и за световния тенис“, каза министърът на спорта Якуб Рутницки.

Решителността, постоянството и упоритата работа могат да те изведат на върха, както ни показа историята на Мая Хвалинска. Нейният успех служи като вдъхновение за младите спортисти от цялата страна“, се отбелязва в официално изявление на министерството.

Освен пари, тя получи и други подаръци по време на посещението си в министерството, сред които и кръстословици. Това е така, защото две неща са важни, освен тениса, за Мая: чаят и кръстословиците.

За полякинята сега предстои преминаване към друга настилка – трева, която е много различна от клея. Тя е играла много малко на професионално ниво на зеления корт, само в седем турнира. За последно това беше миналата година, когато загуби в първия кръг на квалификациите на Уимбълдън.

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