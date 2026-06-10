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И Ауди ще използва новак по време на тренировките в Барселона и Австрия

  • 10 юни 2026 | 13:01
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Ауди стана поредният отбор, който потвърди, че ще използва новобранец в хода на петъчните свободни тренировки преди състезанията в Барселона и Австрия.

Базиранията в Хинвил екип ще разчита на естонеца Паул Арон, който принципно е част от състава на Алпин, където заема позицията на резервен състезател. За него обаче не е чуждо да кара за конкурентен отбор, тъй като през миналата година Арон участва в две тренировки с тогавашния тим на Заубер, който в началото на този сезон се трансформира в Ауди.

В Барселона в края на тази седмица естонецът ще замени Нико Хюлкенберг за първите 60 минути за подготовка на „Каталуния“, а на „Ред Бул Ринг“ след две седмици той ще замени Габриел Бортолето. Така всеки един от титулярните състезатели на Ауди ще трябва да пропусне по още една тренировка до края на сезона.

Арон е общо петият новобранец, който е потвърден за първата свободна тренировка в Барселона този уикенд заедно с Люк Браунинг (Уилямс), Леонардо Форнароли (Макларън), Фредерик Вести (Мерцедес) и Колтън Херта (Кадилак).

Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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