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  3. Силният сервис на Динко Динев му помогна за успех на старта в Кайзери

Силният сервис на Динко Динев му помогна за успех на старта в Кайзери

  • 10 юни 2026 | 12:20
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Силният сервис на Динко Динев му помогна за успех на старта в Кайзери

Динко Динев се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Кайзери (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

22-годишният българин, който е поставен под номер 5 в схемата, надигра квалификанта Кемал Арда Каракас (Турция) с 6:4, 6:2 за час и 27 минути на корта.

В хода на срещата Динев си служеше със силен сервис и наниза 11 аса. Те му помогнаха да направи общо пет пробива срещу само два на съперника и така той не изпита сериозни затруднения по пътя си към следващия кръг.

Там опонент на Динко Динев ще бъде победителят от двубоя между Чарлс Чън (Китай) и квалификанта Фелипе Гайегос (Еквадор).

По-късно днес българинът ще запише участие и в надпреварата на двойки, където заедно с Даниел Филипс (Бермуда) ще се изправят срещу представителите на домакините Кемал Арда Каракас и Арил Кайра Туна.

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