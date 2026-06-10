Линдзи Вон: Най-великата на всички времена се завърна!

Линдзи Вон поздрави Серина Уилямс за дългоочакваното ѝ завръщане в професионалния спорт, след като тенис иконата блесна на турнира в Queen's Club в Лондон.

Във вторник Уилямс даде силен старт на своето завръщане в първия кръг на двойки жени. 44-годишната тенисистка и нейната партньорка Виктория Мбоко победиха Никол Меличар-Мартинес и Ерин Рутлиф в два сета – 7:6(2), 6:2.

С тази доминираща победа Уилямс и Мбоко си осигуриха място на четвъртфиналите на турнира. Там те ще се изправят срещу канадката Лейла Фернандес и германката Лаура Зигемунд на 11 юни.

Сред зрителите на "Анди Мъри Арена", дошли да наблюдават завръщането на Уилямс, беше и Вон. В трогателен клип, публикуван в социалните мрежи, звездата на алпийските ски поздрави тенис иконата за това, че отново се състезава на най-високо ниво.

Lindsey Vonn was at Serena Williams' comeback match at Queen's Club:



"Hey, Serena. Congratulations. So proud of you. The GOAT is back."



❤️🐐pic.twitter.com/CyGVGzrjYz — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 9, 2026

"Хей, Серина. Поздравления, каза Вон. - Толкова се гордея с теб. Най-великата на всички времена се завърна."

Подобно на Уилямс, Вон също се опита да се завърне в спорта по-рано тази година на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, въпреки че се оттегли от състезателните ски през 2019 г. Пет години по-късно, 41-годишната спортистка претърпя операция за частична замяна на колянна става, за да се справи с постоянната болка, която я мъчеше от първоначалната ѝ контузия на предна кръстна връзка през февруари 2013 г.

На 8 февруари участието на Вон на Зимните олимпийски игри в Милано приключи рязко и разочароващо. Дясната ѝ ръка се удари във врата само 13 секунди след старта й във финала на спускането. Звездата се претърколи по пистата "Олимпия деле Тофане" в Кортина д'Ампецо и впоследствие беше откарана с хеликоптер.

Медицинските прегледи потвърдиха, че Вон е получила сложна фрактура на тибията, фрактура на главата на фибулата, фрактура на тибиалното плато и компартмент синдром на крака. По-малко от 10 дни преди падането си, тя също така беше скъсала предна кръстна връзка в Кран-Монтана по време на спускането за Световната купа – последното голямо състезание преди Олимпиадата.

За щастие, завръщането на Уилямс премина безпроблемно, въпреки че носителката на 23 титли от Големия шлем на сингъл не беше напълно доволна от представянето си. На моменти тя изглеждаше извън форма, но в същото време демонстрира и характерната си мощ, записвайки максимална скорост на сервиса от 120 мили в час (около 193 км/ч).

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