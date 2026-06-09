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Унгария обърна десетима от Казахстан, за малко да се стигне до голяма трагедия

  • 9 юни 2026 | 22:20
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Унгария обърна десетима от Казахстан, за малко да се стигне до голяма трагедия

Унгария победи Казахстан с 2:1 в приятелски мач, игран на стадион "Нагиердеи" в Дебрецен. Успехът на "маджарите" не дойде лесно, като те трябваше да правят обрат, а бяха подпомогнати и от факта, че съперникът им остана с човек по-малко в средата на второто полувреме.

В мача имаше и доста опасен момент, като една от камерите, закачени на козирката на стадиона, се откачи и падна на терена, като по чудо не удари оператор, който снимаше на тъчлинията.

Сергий Малий даде преднина на Казастан още в 9-ата миунта, разписвайки се с глава след центриране от корнер.

През втората част обаче домакините увеличиха натиска и в 52-рата минута изравниха резултата. Доминик Собослай засече отблизо остро центриране по земя на Тамаш Сюч.

В 63-тата минута гостите останаха в намален състав, след като Максим Самородов получи втори жълт и червен картон.

Това още повече улесни задачата на "маджарите", които в 67-ата минута излязоха напред в резултата. Андраш Шафер вкара изключителен гол с удар от около 30 метра.

Крайното 3:1 оформи Раймунд Тот в 93-тата минута. Той бе точен с удар по земя от границата на наказателното поле.

Това бе последна проверка и за двата тима за лятото, като сега те ще почиват до есента, когато започват участието си в новото издание на Лигата на нациите.

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