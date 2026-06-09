Олимпийската шампионка на 100 м за срещата с Болт: Най-хубавият подарък за рожден ден

Олимпийската шампионка на 100 метра от Париж 2024 Джулиън Алфред ще стартира утре отново на Диамантената лига в Осло, но на пресконференцията преди турнира си припомни един от най-хубавите си спомени от норвежката столица.

На миналогодишното издание на турнира в Осло Алфред се срещна на живо със своя идол Юсейн Болт, като срещата им беше много емоционална. По-късно ямайският феномен награди Алфред за победата на 100 м.

Спринтьорката от Сейнт Лусия си припомни кога за първи път се е видяла със своя идол, като на пресконференцията заяви, че това е бил “вероятно един от най-хубавите подаръци за рожден ден” и допълни, че очаква с нетърпение да види какво ще предложи надпреварата за нея и през 2026 г.

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Снимки: Imago