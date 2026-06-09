Красимир Миронов отново е старши треньор на Дунав (Русе)

Красимир Миронов отново поема поста на старши треньор на мъжкия отбор на Дунав (Русе).

УС на клуба единодушно реши, че най-правилното решение е именно Миронов да получи шанс да води отбора в елита на България.

След като е напълно запознат с обстовката в клуба и всички състезатели и след като изведе отбора до шампионската титла във висшата лига след паметния сезон с 25 победи от 25 мача, Миронов е изразил готовност да води Дунав в Winbet Суперволей през сезон 2026/2027!

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"Работим активно по селекцията на състава, ако всичко върви по план ще имаме много интересен и силен отбор. Очакваме ви в залата, за един вълнуващ и интригуващ сезон", заяви треньорът за официалната страница на клуба.

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