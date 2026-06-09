Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Красимир Миронов отново е старши треньор на Дунав (Русе)

Красимир Миронов отново е старши треньор на Дунав (Русе)

  • 9 юни 2026 | 16:24
  • 655
  • 1
Красимир Миронов отново е старши треньор на Дунав (Русе)

Красимир Миронов отново поема поста на старши треньор на мъжкия отбор на Дунав (Русе).

УС на клуба единодушно реши, че най-правилното решение е именно Миронов да получи шанс да води отбора в елита на България.

След като е напълно запознат с обстовката в клуба и всички състезатели и след като изведе отбора до шампионската титла във висшата лига след паметния сезон с 25 победи от 25 мача, Миронов е изразил готовност да води Дунав в Winbet Суперволей през сезон 2026/2027!

Дунав (Русе) и Пламен Христов се разделиха
Дунав (Русе) и Пламен Христов се разделиха

"Работим активно по селекцията на състава, ако всичко върви по план ще имаме много интересен и силен отбор. Очакваме ви в залата, за един вълнуващ и интригуващ сезон", заяви треньорът за официалната страница на клуба.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Боян Йорданов: Бижу, което ще липсва на гръцкия волейбол

Боян Йорданов: Бижу, което ще липсва на гръцкия волейбол

  • 9 юни 2026 | 15:18
  • 4473
  • 1
Марица и Ванеса Агбортаби се разделят след два сезона

Марица и Ванеса Агбортаби се разделят след два сезона

  • 9 юни 2026 | 14:32
  • 708
  • 0
САЩ с бърза победа над Германия

САЩ с бърза победа над Германия

  • 8 юни 2026 | 21:58
  • 1469
  • 0
Япония с измъчена победа над Канада за 4 от 4 в Лигата

Япония с измъчена победа над Канада за 4 от 4 в Лигата

  • 8 юни 2026 | 21:00
  • 959
  • 0
България 20-а в световната ранглистата след първата седмица в Лигата на нациите

България 20-а в световната ранглистата след първата седмица в Лигата на нациите

  • 8 юни 2026 | 18:43
  • 1660
  • 0
Волейболистките на 16-о място след първата седмица във VNL

Волейболистките на 16-о място след първата седмица във VNL

  • 8 юни 2026 | 18:27
  • 1288
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ММС на среща с ЦСКА заради "Армията", министърът: Инвеститорите са дали тройно повече пари

ММС на среща с ЦСКА заради "Армията", министърът: Инвеститорите са дали тройно повече пари

  • 9 юни 2026 | 10:57
  • 36909
  • 204
Министър Енчо Керязов: Не може Национална спортна база да е на такава загуба

Министър Енчо Керязов: Не може Национална спортна база да е на такава загуба

  • 9 юни 2026 | 11:25
  • 23306
  • 22
Левски пусна абонаментните карти, очакванията са за рекордни продажби

Левски пусна абонаментните карти, очакванията са за рекордни продажби

  • 9 юни 2026 | 12:04
  • 12053
  • 48
България обсъжда кандидатура за домакинство на Евро 2036?

България обсъжда кандидатура за домакинство на Евро 2036?

  • 9 юни 2026 | 15:13
  • 5843
  • 11
Славия се разбра със Звезда за Балов, Венци Стефанов се закани на ЦСКА

Славия се разбра със Звезда за Балов, Венци Стефанов се закани на ЦСКА

  • 9 юни 2026 | 10:10
  • 24805
  • 55
Обзор на лудия сезон в Sesame НБЛ!

Обзор на лудия сезон в Sesame НБЛ!

  • 9 юни 2026 | 10:00
  • 8802
  • 5