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  3. Дунав (Русе) и Пламен Христов се разделиха

Дунав (Русе) и Пламен Христов се разделиха

  • 4 юни 2026 | 14:00
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ВК Дунав (Русе) и досегашният старши треньор на мъжкия отбор Пламен Христов се разделиха, съобщиха от клуба. Договорът на Христов е изтекъл и няма да бъде подновен.

Пламен Христов бе начело на волейболистите от Русе през последните две години. През изминалия сезон тимът на Дунав завърши на 11-то място и игра плейаут, в който победи Металург с 3:0 и запази мястото си в елита.

Ето какво написаха от ВК Дунав за раздялата:

„Договорът на старши треньора Пламен Христов изтече и няма да бъде подновен. Христов ще поеме по нов път, а ние ще имаме нов старши треньор.

Екипът на ВК "Дунав" му БЛАГОДАРИ за последните две кампании и му пожелава много здраве и успех!

 Предстоят много новини и новости около нашия любим Дунав“.

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