Дубълът на Левски с нов треньор

Стоян Димов ще бъде новият треньор на втория отбор на Левски от следващия сезон научи Sportal.bg.

Специалистът в последните 3 години водеше юношеският тим до 17 години на „сините“, като ги изведе до едно първо и две втори места. Той в последните две години също така печели и наградата за най-добър треньор в първенството.

Стоян Димов отново е треньор №1 в Елитната група до 17 години

Димов ще замени на поста Йордан Петков, който остава в акадамията, като в последните няколко години водеше дубъла.

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