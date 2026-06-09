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Дубълът на Левски с нов треньор

  • 9 юни 2026 | 16:21
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Дубълът на Левски с нов треньор

Стоян Димов ще бъде новият треньор на втория отбор на Левски от следващия сезон научи Sportal.bg.

Специалистът в последните 3 години водеше юношеският тим до 17 години на „сините“, като ги изведе до едно първо и две втори места. Той в последните две години също така печели и наградата за най-добър треньор в първенството.

Стоян Димов отново е треньор №1 в Елитната група до 17 години
Стоян Димов отново е треньор №1 в Елитната група до 17 години

Димов ще замени на поста Йордан Петков, който остава в акадамията, като в последните няколко години водеше дубъла.

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