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Бивш полуфиналист на "Ролан Гарос" спря Нестеров в Италия

  • 9 юни 2026 | 16:09
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Бивш полуфиналист на "Ролан Гарос" спря Нестеров в Италия

Пьотр Нестеров загуби от полуфиналиста на "Ролан Гарос" през 2018 година и бивш номер 16 в световната ранглиста Марко Чекинато (Италия) в първия кръг на турнир по тенис на клей от сериите "Чалънджър 75" в Католика (Италия) с награден фонд 97 640 евро.

Българският национал за Купа “Дейвис”, който премина през ситото на квалификациите, за да влезе в основната схема, отстъпи с 5:7, 3:6 след малко повече от два часа игра.

Нестеров отрази общо десет сетбола в първата част и беше близо до това да си осигури тайбрек, но при 11-ата си възможност петият в схемата италианец реализира ключов пробив в 12-ия гейм и излезе напред в общия резултат. Във втория сет Чекинато реализира единствен брейк в осмия гейм и впоследствие сервира успешно за победата.

В надпреварата на двойки по-късно днес Антъни Генов и Марк Уайтхаус (Великобритания) ще стартират срещу третите поставени Виктор Корня (Румъния) и Даниел Кукиерман (Израел).

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