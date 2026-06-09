Румеш Патираж Таранга: От крикет пистата до звезда в хвърлянето на копие

Румеш Патирадж Таранга се превърна в една от сензациите на Диамантената лига в Рим, след като записа победа в сектора за хвърляне на копие с най-добър резултат в света за сезона от 92.62 метра. С това постижение той подобри рекорда на Шри Ланка и влезе в топ 10 във вечната ранглиста на дисциплината. Но атлетиката не е била първата любов в спорта за Таранга.

В миналото той е бил състезател по крикет, а сега тренира под ръководството на своя наставник Тони Прасана. “Именно треньорът Тони ме запозна с копието. Той винаги ми казва, че ако овладея основите и ги изпълнявам правилно, в крайна сметка ще пожъна успехи. Той е повече от треньор. Учи ме не само на спорт, но и на живот“, сподели Румеш в интервю за The Indian Express.

В тийнейджърските си години Румеш е хвърлял топката със скорост от 130 км/ч, като веднъж дори достига 134 км/ч в категорията до 18 години. Тогава той завършва на второ място след Ешан Малинга, който играе за Шри Ланка и Sunrisers Hyderabad.

С възхода на Румеш, Азиатските игри през 2026 г. ще предложат елитно състезание с участието на атлети от ранга на двукратния олимпийски медалист Нирадж Чопра и действащия олимпийски шампион Аршад Надим. Постоянството е отличителна черта в кариерата на Румеш. За разлика от талантливия, но непостоянен бивш копиехвъргач от Шри Ланка Сумеда Ранасингхе – първият в страната си, преминал границата от 85 метра, но след това отбелязал спад – Румеш редовно надхвърля 82 метра (13 пъти през сезон 2025).

“Имах успешен сезон миналата година и завърших седми на първото си Световно първенство. Поради това се опитвам да се мотивирам да постигна още повече през този сезон“, заяви Румеш.

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Снимки: Gettyimages