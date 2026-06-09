Кениец и етиопка спечелиха маратона на Рига

Десетки хиляди бегачи излязоха по улиците на латвийската столица Рига в неделя, за да се състезават в различните дистанции на маратона на града. При мъжете най-бърз в маратонската дистанция беше кенийският бегач Келвин Кипту Корория, който пресече финалната линия за 2:08:58 часа. Челната тройка допълниха етиопецът Гетачу Кене Туфа (2:11:29) и кениецът Стивън Кипкемой Кибор (2:12:27).

В надпреварата при жените етиопски атлетки заеха и трите места на подиума. Аянту Кумела триумфира с време 02:26:40, изпреварвайки сънародничките си Обсе Абдета Деме (02:27:50) и Адауорк Аберта Садура (02:29:05).

В полумаратона при жените победата грабна Еджгайеху Тайе, която финишира за 1:04:22 и постави нов рекорд на трасето. При мъжете кениецът Чарлс Мбата Матата спечели с време 59:15, като остана само на пет секунди от рекорда на маратона на Рига. И в двете състезания африкански атлети отново заеха всички места на почетната стълбичка.

Общо 46 313 участници от 116 държави се регистрираха за различните дистанции на тазгодишния маратон, поставяйки нов рекорд по брой на участниците и достигайки нов връх в международното представителство.

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Снимки: Imago