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  3. Росица Денчева се класира за втория кръг на силен турнир в Загреб

Росица Денчева се класира за втория кръг на силен турнир в Загреб

  • 9 юни 2026 | 14:35
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Росица Денчева се класира за втория кръг на силен турнир в Загреб

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева се класира за втория кръг на сингъл на турнира на твърда настилка в Загреб (Хърватия) с награден фонд от 100 хиляди долара.

19-годишната българка стартира с убедителна победа над румънката Бриана Сабо с 6:3, 6:2. Срещата продължи точно 100 минути.

Денчева реализира първия пробив в петия гейм на откриващия сет, а с още един брейк в края на частта си осигури успеха с 6:3. Във втория сет българката поведе с 2:0, допусна изравняване за 2:2, но след това спечели следващите четири гейма и затвори мача с категоричното 6:2.

Във втория кръг Денчева ще се изправи срещу победителката от двубоя между поставената под №1 Ребека Шрамкова (Словакия) и представителката на домакините Ива Приморац (Хърватия).

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