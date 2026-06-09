Уанионий и Ароп възраждат съперничеството си в Осло

Световният и олимпийски шампион на 800 метра Емануел Уанионий ще се стреми към впечатляващо представяне на Диамантената лига в Осло утре, където ще поднови завладяващото си съперничество със световния шампион от 2023 г. Марко Ароп от Канада.

Уанионий стартира кампанията си в Диамантената лига за 2026 г. обещаващо на състезанието в Рабат на 31 май, спирайки хронометъра на 1:43.56, за да завърши втори. Британецът Макс Бъргин доминираше в бягането с време 1:42.98, а алжирецът Слимане Моула допълни подиума с 1:43.73.

Размишлявайки върху представянето си в Рабат, Уанионий призна за силната конкуренция. “Състезанието беше добро; това беше най-бързото ми време за сезона. В същото време надпреварата беше и трудна“, каза той. Кенийската звезда в средните дистанции обаче беше окуражен от предизвикателството, заявявайки, че то го е тласнало да даде всичко от себе си. “Направих най-доброто, на което съм способен, 1:43 не е зле. Очаквах такова състезание, в което някой да ме изтласка до максимума.“

Сега 21-годишният атлет насочва вниманието си към Осло, решен да се завърне със стил. Той също така ще се стреми да защити титлата, която спечели на норвежката спирка миналата година, когато с мощен финален спринт победи с време 1:42.78, изпреварвайки испанеца Мохамед Атауи (1:42.90) и алжиреца Джамел Седжати (1:43.06). На пътя му обаче стои страховито препятствие в лицето на внушителния Ароп.

Двамата титани в средните дистанции си разменят удари в едно от най-завладяващите съперничества в леката атлетика през последните няколко сезона. Първият им голям сблъсък беше на Световното първенство по лека атлетика през 2022 г. в Юджийн, Орегон, където Емануил Корир грабна златото с 1:43.71. Седжати 1:44.14) и Ароп (1:44.28) си осигуриха съответно среброто и бронза, докато Уанионий остана на косъм от подиума, завършвайки четвърти с 1:44.54.

Те се срещнаха отново на Диамантената лига в Париж през 2023 г., където Уанионий надделя над Ароп, печелейки с 1:43.27, а канадецът остана плътно зад него с 1:43.30.

В Монако по-късно същия сезон Ароп се класира трети с 1:43.51, докато Уанионий имаше рядко срещан слаб ден, завършвайки осми с 1:44.35. На Световното първенство в Будапеща Ароп спечели златото с 1:44.24, а Уанионий взе среброто с 1:44.53. Но Уанионий си отмъсти на финала на Диамантената лига през 2023 г. на Prefontaine Classic, устремявайки се към победата с 1:42.80, докато Ароп се задоволи с второто място с 1:42.85.

Съперничеството достигна ново ниво през 2024 г., когато Уанионий спечели олимпийско злато със спиращо дъха време от 1:41.19, изпреварвайки Ароп с най-малката възможна разлика, след като канадецът финишира за 1:41.20 за среброто.

Кениецът надделя над Ароп и на финала на Диамантената лига в Брюксел, печелейки с 1:42.70, докато канадецът завърши трети с 1:43.25. Миналата година двойката отново се срещна в Монако, където Уанионий се устреми към победата с 1:41.44, а Ароп остана пети с 1:42.73. Те подновиха битката си в Лондон, като Уанионий отново излезе победител с 1:42.0, а Ароп го последва на второ място с 1:42.22.

На финала на Диамантената лига в Цюрих Уанионий записа нов триумф, грабвайки трофея с 1:42.37, докато Ароп завърши трети с 1:42.57.

Последната глава от тяхната история се разигра на Световното първенство в Токио, където Уанионий направи унищожителен финален спринт, за да спечели първата си световна титла с 1:41.86. Седжати си осигури среброто с 1:41.90, а Ароп допълни подиума с 1:41.95. Към вече изключително силния състав в Осло се присъединяват и Атауи, ирландецът Марк Инглиш и французинът Габриел Туал.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages