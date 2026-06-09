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Българин води треньорски курс по борба във Виетнам

  • 9 юни 2026 | 09:15
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Българин води треньорски курс по борба във Виетнам

Георги Средков бе обучител на треньорския курс във Виетнам, който бе в рамките на сътрудничеството между МОК и Световната федерация по борба (UWW).   Събитието имаше за цел да повиши професионалните знания и умения на треньорите по борба и плажна борба и да допринесе за развитието на спорта.  

Българинът е обучител на треньори към UWW, а курсът води заедно с азерския си колега Оян Назариани, член на комисията по плажна борба към UWW и национален селекционер на отбора по плажна борба на Азербейджан.

По време на шестдневния курс на участниците бяха предложени модерни треньорски методи, както и теоретични и практически тренировки по борба.  

В рамките на програмата бяха подробно изучени образователните материали и методическите ресурси на UWW на теми, като 7-те основни борцови умения, създаване на тренировъчен план, както и различни видове тренировки. А също бе дискутирано храненето на спортистите, антидопинга, опазване на атлетите от злоупотреби, педагогически модели на преподаване и други.  

С участниците бяха споделени и усъвършенствани подходи за организация на тренировъчния процес, както и подготовката на атлети. В края присъстващите получиха сертификати за успешно завършен курс.

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