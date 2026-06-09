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  3. Платини заведе два съдебни иска срещу Инфантино и бивши служители на ФИФА

Платини заведе два съдебни иска срещу Инфантино и бивши служители на ФИФА

  • 9 юни 2026 | 02:38
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Платини заведе два съдебни иска срещу Инфантино и бивши служители на ФИФА

Бившият президент на УЕФА Мишел Платини е подал наказателен и граждански иск в парижки съд срещу редица бивши функционери на ФИФА, включително настоящия ръководител на организацията Джани Инфантино.

Основание за съдебните действия са обвиненията в корупция, повдигнати срещу Платини през 2015 г. Ищецът твърди, че събитията от онзи период са му попречили да се кандидатира за президентския пост във ФИФА през 2016 г.

Във Франция вече е започнало наказателно разследване срещу Марко Вилигер, бивш юридически директор на ФИФА, и Доменико Скала, който е бил председател на одитния комитет. Те са обвинени в „злонамерено преследване и търговия с влияние“.

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В рамките на гражданското производство Платини настоява за пълно обезщетение от ФИФА, твърдейки, че вътре в организацията са били предприети действия за блокиране на избирането му на най-високия пост преди повече от десет години.

Припомняме, че през 2015 г. швейцарското федерално бюро на правосъдието започна производство срещу бившия президент на ФИФА Йозеф Блатер по подозрение в незаконен превод на два милиона швейцарски франка (около 2 милиона евро) на Платини. Сумата е била за консултантски услуги, предоставени в периода между 1998 г. и 2002 г.

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През март 2025 г. апелативната камара на Швейцарския наказателен съд произнесе оправдателна присъда по това дело.

През декември 2015 г. арбитражната камара на комисията по етика на ФИФА отстрани Блатер и Платини от футболна дейност за осем години. Впоследствие срокът на дисквалификацията на Блатер беше намален на шест години, а този на Платини – на четири.

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Снимки: Imago

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