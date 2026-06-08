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Яник Синер преминава изследвания в Торино

  • 8 юни 2026 | 14:14
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Яник Синер преминава изследвания в Торино

Яник Синер се завръща след няколко дни ваканция в Сардиния с приятелката си и ще премине медицински изследвания след неразположението, което почувства от третия сет на двубоя срещу Хуан Мануел Серундоло на „Ролан Гарос“. Синер водеше с два сета и 5-1, но след това загуби в петия сет.

След отпадането си във втория кръг световният №1 през последните дни се е отправил към J Medical в Торино, за да премине серия от задълбочени прегледи и медицински изследвания. След това Синер си е планирал няколко дни почивка в Галура, преди да се обърне към „Сан Рафаеле“ за допълнителни клинични изследвания.

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Снимки: Imago

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