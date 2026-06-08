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ФИФА се споразумя с бивш играч на Реал и Челси

  • 8 юни 2026 | 19:31
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ФИФА се споразумя с бивш играч на Реал и Челси

Световната футболна централа ФИФА постигна споразумение с бившия френски футболист Ласана Диара по дело, свързано с трансферните му права по време на състезателната му кариера, съобщава агенция Ройтерс. 41-годишният французин поиска обезщетения в размер на 65 милиона евро от ФИФА и от Белгийската футболна федерация, след като Съдът на Европейския съюз отсъди през октомври, че някои правила на централата нарушават законодателството на ЕС. През 2014 година ФИФА глоби Диара с 10 милиона евро след напускането му на Локомотив Москва в хода на четиригодишен договор само 12 месеца след началото на контракта.

„След генералното съгласие помежду им, г-н Ласана Диара и ФИФА постигнаха споразумение относно всички съдебни спорове помежду им. ФИФА не е направила никакво признание за вина или правна отговорност, нито е извършила плащане под формата на обезщетение. Към момента ФИФА няма да предоставя допълнителни коментари“, написаха от Световната футболна централа.

По-късно ФИФА промени регулациите си относно трансферите след решението на Съда на ЕС, приемайки временна рамка за пресмятането на компенсациите, които трябва да се изплащат, както и необходимостта да се носи доказателствена тежест в случаите на нарушение на даден договор.

Оттогава решението „Диара“ накара около 20 национални профсъюза на футболистите в Европа да заявят подкрепа за мащабен колективен съдебен иск срещу ФИФА на европейско ниво.

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Снимки: Gettyimages

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