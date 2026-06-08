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3x3 SOFIA OPEN 2026 превърна София в столица на международния 3x3 баскетбол

  • 8 юни 2026 | 18:45
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3x3 SOFIA OPEN 2026 превърна София в столица на международния 3x3 баскетбол

На 5, 6 и 7 юни площад НДК се превърна в сцена на най-мащабното международно 3x3 баскетболно събитие, организирано досега в България. 3x3 SOFIA OPEN 2026 успешно събра професионални играчи, любители, деца, фенове и партньори в рамките на тридневен баскетболен фестивал в сърцето на София.

"Турнирът събра 24 международни отбора от 16 държави, които се включиха в битката за награден фонд от €3000 и място на международната Challenger сцена.

Финално класиране:

1.Toronto (Канада)

2.ROOT/Jurmala (Латвия)

3.Sparkasse Bochum (Германия)

4.Uzice Zlatiborac (Сърбия)

Шампионски състав на Toronto:

- Dylan Schommer

- Marko Milaković

- Thibaut Vervoort

- Westher Molteni

Победителят в турнира – Toronto (Canada) – спечели правото да се класира за FIBA 3x3 Cáceres Challenger 2026, продължавайки своя път към световната 3x3 сцена.

- Индивидуални отличия:

- MVP на турнира: Thibaut Vervoort

- MVP на финалния мач: Marko Milaković

През първия ден феновете наблюдаваха интензивна групова фаза, а вторият ден предложи елиминации, драматични двубои и финали под светлините на площад НДК.

Освен професионалната част, фестивалът включваше:

- Отворени турнири за любители 16+

- Детски 3x3 турнири U12, U14 и U16

- DJ, MC и фестивална атмосфера

- Фен зона и активности за посетители

- Международен livestream и медийно покритие

Организаторите от Спортен клуб 3x3 София и Българската федерация по баскетбол изказват специални благодарности към всички отбори, съдии, доброволци, фенове и участници, които направиха възможно реализирането на това историческо събитие.

Специални благодарности към нашите партньори и спонсори за доверието, подкрепата и споделената визия да развиваме 3x3 баскетбола в България.

Това е само началото.

До нови срещи на следващото издание на 3x3 SOFIA OPEN.

3x3 SOFIA OPEN – Road to World Tour starts here", пишат, от БФБаскетбол по повод турнира.

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