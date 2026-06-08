3x3 SOFIA OPEN 2026 превърна София в столица на международния 3x3 баскетбол

На 5, 6 и 7 юни площад НДК се превърна в сцена на най-мащабното международно 3x3 баскетболно събитие, организирано досега в България. 3x3 SOFIA OPEN 2026 успешно събра професионални играчи, любители, деца, фенове и партньори в рамките на тридневен баскетболен фестивал в сърцето на София.
"Турнирът събра 24 международни отбора от 16 държави, които се включиха в битката за награден фонд от €3000 и място на международната Challenger сцена.
Финално класиране:
1.Toronto (Канада)
2.ROOT/Jurmala (Латвия)
3.Sparkasse Bochum (Германия)
4.Uzice Zlatiborac (Сърбия)
Шампионски състав на Toronto:
- Dylan Schommer
- Marko Milaković
- Thibaut Vervoort
- Westher Molteni
Победителят в турнира – Toronto (Canada) – спечели правото да се класира за FIBA 3x3 Cáceres Challenger 2026, продължавайки своя път към световната 3x3 сцена.
- Индивидуални отличия:
- MVP на турнира: Thibaut Vervoort
- MVP на финалния мач: Marko Milaković
През първия ден феновете наблюдаваха интензивна групова фаза, а вторият ден предложи елиминации, драматични двубои и финали под светлините на площад НДК.
Освен професионалната част, фестивалът включваше:
- Отворени турнири за любители 16+
- Детски 3x3 турнири U12, U14 и U16
- DJ, MC и фестивална атмосфера
- Фен зона и активности за посетители
- Международен livestream и медийно покритие
Организаторите от Спортен клуб 3x3 София и Българската федерация по баскетбол изказват специални благодарности към всички отбори, съдии, доброволци, фенове и участници, които направиха възможно реализирането на това историческо събитие.
Специални благодарности към нашите партньори и спонсори за доверието, подкрепата и споделената визия да развиваме 3x3 баскетбола в България.
Това е само началото.
До нови срещи на следващото издание на 3x3 SOFIA OPEN.
3x3 SOFIA OPEN – Road to World Tour starts here", пишат, от БФБаскетбол по повод турнира.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google