Инфантино поздрави реферите на световното

Президентът на ФИФА Джани Инфантино лично поздрави 170-те съдии, помощник-съдии и видео асистент съдии, които ще работят по време Световното първенство по футбол. Като част от подготовката си за турнира, 52-мата съдии, 88 асистенти и 30 видеосъдии се събраха в Маями за 10-дневен семинар. Арбитрите, които ще стоят зад мониторите ще се преместят в Международния център за излъчване в Далас и там ще останат през цялото време на турнира.

ФИФА и съдиите ще отдадат допълнителна почит на град Маями и неговото прекрасно гостоприемство, като носят розови фланелки в първия мач във Флорида, когато Уругвай ще играе срещу Саудитска Арабия на 15 юни.

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