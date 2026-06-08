Колина за съдийството на СП: Искаме да изчистим мачовете от всякакъв вид прекъсвания

Шефът на съдиите във ФИФА Пиерлуиджи Колина е убеден, че работата на неговия екип може да се модернизира със същото темпо като останалата част от футбола. Бившият рефер вече е в Маями заедно с реферите, избрани за Световното клубно първенство. Ето неговия преглед на турнира и най-важните нововъведения в интервю за “Ас”.

Как виждате съдиите преди Световното първенство?

В Маями сме около 170 души и започнахме подготвителния семинар миналия вторник. Отне ни три години, за да стигнем дотук. Нашата идея е да запазим нивото от предишните години или да го надминем. Идеите са същите като през 2022 г., но футболът се развива.

Какви съдийски новости ни очакват?

Ще се показва червен картон на играч, който си закрива устата при конфронтация с друг, както и на играчи, които напускат терена без разрешение, или на треньор, който ги подтиква към това. При удари от вратата, ако има забавяне от 5 секунди след предупреждението на съдията, ще се отсъжда корнер. Същото важи и за тъчовете. При смени играчът трябва да напусне терена за 10 секунди; в противен случай неговият заместник няма да може да влезе до една минута по-късно. Контузен играч, който се нуждае от медицинска помощ, трябва да остане 60 секунди извън терена, ако му бъде оказана такава.

А ВАР?

Има новости. Вторите жълти картони, водещи до изгонване, ще могат да бъдат преразглеждани с ВАР. Също и очевидно сгрешени корнери, преди да бъдат изпълнени. Няма смисъл, ако целият свят вижда, че не е корнер, да се отсъжда такъв. Това се случи в мача Барса-Атлетико в Шампионската лига и преди играта да бъде подновена, всички футболисти на терена приеха промяната на решението. Представете си, че един отбор губи турнира заради фалшив корнер...

Има ли седмо приложение на ВАР, свързано с блокиранията, преди топката да е в игра?

Това беше притеснение на ИФАБ. Несправедливо е да се зачита гол, когато играч не може да се защитава, защото е бил фаулиран преди изпълнението на статично положение, въпреки че топката не е в игра. В наказателните полета се случват блокирания. Случва се рядко, но стана наскоро в мач между Англия и Уругвай. Убедени сме, че такива голове не могат да бъдат зачитани. Никой не може да се противопостави на това.

Това няма ли да забави играта?

Не, това няма да са дълги прегледи. Ще продължат толкова, колкото е нужно на играчите да се подредят за корнера. Не повече. Ако обаче не е очевидно, първоначалното решение ще остане.

„Законът Винисиус“ нарушава ли свободата на изразяване на терена, както твърдяха от УЕФА?

Разбираме, че има играчи, които са приятели и говорят помежду си, и те ще могат да продължат да го правят със закрита уста. Новото правило ще се прилага, когато има ясна конфронтация. Ако правилото е ясно за всички, те няма да го правят.

Обратното броене при удари от вратата, тъчове, смени... загубата на време обсесия ли е за вас?

Искаме да изчистим мачовете максимално от всякакъв вид прекъсвания, от онези неща, които ги развалят. Опитваме се да намалим прекъсванията. Добавеното време ще започва от минимум три минути заради паузите за хидратация, които ще се случват във всички мачове и във всяко полувреме в 22-рата минута. В Арабската купа въведохме лимит от две минути извън терена за всеки, който поиска медицинска помощ, и никой не я поиска, без да има контузия. Всички 48 треньори са съгласни с това. Така ни заявиха на срещите с тях.

Бяхте много строг към грубата игра през 2022 г., ще запазите ли същата линия за червените картони?

Това не е мой въпрос, а на футбола. Става въпрос за защита на играчите. Да ги запазим здрави. Да бъдем стриктни и да пазим здравето на играчите. Всички фенове искат да гледат най-добрите футболисти да правят отигравания, а не да се възстановяват от контузии.

Защо Испания има по-малко повикани съдии от други големи асоциации или лиги?

Както разбирате, не мога да говоря за специфични въпроси и конкретни ситуации във вашата страна. Други държави са в същото положение. Това, което ще кажа, е, че сме избрали съдиите, които според нас са най-подготвени за техниките на този турнир.



АРИТЦ АБИЛОНДО, "Ас"

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