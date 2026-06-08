Сърби спечелиха „Топалов оупън“

Представителите на Сърбия спечелиха най-много медали в десетото издание на турнира по джудо „Топалов оупън“. Надпреварата беше за състезатели от 6 до 18 години.

Гостите от клуб Новосадски оглавиха класирането със седем титли, четири сребърни и две бронзови отличия. На второ място е Макаби (Израел) също със седем златни, но с три сребърни и 11 бронзови медала. Третото място е за италианския Атлетико със 7-2-5.

С най-предно класиране от българските отбори е сливенският Хаджи Димитър (4-3-2) - пето място.

В класирането по медали на първо място при момчетата е грузинският Гори (4-5-4), пред Новосадски (Сърбия) с актив 3-3-2, а на трето е Макаби (Израел) с 3-1-7.

При момичетата на върха е италианският Атлетико (5-2-4), пред Макаби 4-2-4 и Новосадски - 4-1-0.

В двудневната надпревара участие взеха 1106 състезатели от 77 клуба от 19 държави - Беларус, Босна и Херцеговина, Кипър, Египет, Грузия, Великобритания, Гърция, Израел, Италия, Молдова, Черна гора, Чехия, Румъния, Сърбия, Словения, Словакия, Турция, Украйна и България.

Старт на надпреварата даде президентът на БФ Джудо Румен Стоилов. Приветствие към участниците отправи и президентът на клуба-домакин Костадин Топалов.

Състезанието беше на шест татамита.

От утре в Панагюрище предстои лагер, воден от олимпийския шампион от Рио 2016 Фабио Базиле (Италия) и от най-добрия български джудист Ивайло Иванов, съобщават от родната федерация.

СНИМКА: Bulgarian Judo Federation

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