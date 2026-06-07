Бразилия излъга Италия след петгеймова драма за 4 от 4 в Лигата на нациите

Женският национален отбор на Бразилия остана непобеден след първата седмица на тазгодишната Волейболна Лига на нациите. Момичетата на Зе Роберто буквално излъгаха олимпийския и световен шампион Италия след петгеймова драма с 3:2 (25:15, 25:22, 22:25, 24:26, 15:12) в последната среща от турнира в Група 2 от първата седмица на световната надпревара, на който бяха домакини, играна тази вечер в пълната с близо 10 000 зрители зала "Нилсон Нелсон" в столицата Бразилия.

По този начин Бразилия прекъсна историческата и рекордна серия на Италия от 39 поредни победи във всички турнири.

Така "Селесао" е начело в общото временно класиране на Лигата с 4 победи от 4 мача и 11 точки. Италия пък завършва първата седмица с 3 победи, 1 загуба и 10 точки.

Най-полезна за Бразилия бе Ана Кристина де Соуса с 22 точки (2 аса) за победата. Жулия Бергман добави още 18 точки (1 блок) за успеха.

За "Скуадра адзура" Екатерина Антропова завърши с 18 точки (3 аса), а Мерит Адигве (4 блока) и Ловет Оморуй се отчетоха с 13 и 12 точки, но и това не беше достатъчно за победа.

Снимки: volleyballworld.com

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