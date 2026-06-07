Франция с първа победа след пълен обрат срещу Украйна

Волейболистките от националния отбор на Франция постигнаха първа победа в тазгодишната Лига на нациите. Французойките направиха пълен обрат от 0:2 до крайното 3:2 (18:25, 15:25, 25:20, 25:19, 15:10) срещу дебютанта Украйна в последния си мач от турнира в Група 1 от първата седмица на световната надпревара, игран тази вечер пред над 3500 зрители в Квебек (Канада).

Първи съдия на срещата беше най-изявеният български рефер в момента Ивайло Иванов.

Така двата тима приключват първата седмица в Лигата с по 1 победа, 3 загуби и 4 точки в общото временно класиране.

Най-резултатна за Франция стана Сирил Депие с 23 точки (4 блока), а капитанът Елена Казот завърши с 19 точки (1 блок и 2 аса) за победата.

За тима на Украйна Юлия Димар (3 блока и 2 аса) и Свитлана Дорсман (3 блока) реализираха 14 и 13 точки, докато Олександра Миленко и Виктория Данчак приключиха с по 12 точки, но и това не помогна за успеха.

Снимки: volleyballworld.com

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