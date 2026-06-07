Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Нидерландия без проблеми срещу Доминиканската република във VNL

Нидерландия без проблеми срещу Доминиканската република във VNL

  • 7 юни 2026 | 21:59
  • 512
  • 0
Нидерландия без проблеми срещу Доминиканската република във VNL

Националният отбор на Нидерландия записа втора победа във Волейболната Лига на нациите при жените. Възпитаничките на селекционера Феликс Козловски биха категорично и без проблеми Доминиканската република с 3:0 (25:20, 25:19, 25:17) в последния си двубой от турнира в Група 2 от първата седмица на Лигата, игран тази вечер пред над 3200 зрители в зала "Нилсон Нелсон" в Бразилия (Бразилия).

По този начин Нидерландия завършва първата седмица на световната надпревара с 2 победи, 2 загуби и 7 точки в общото временно класиране. Доминиканската република е на последното 18-о място без нито една победа и една единствена спечелена точка.

Най-полезна за Нидерландия стана Елес Дамбринк с 16 точки (3 блока), докато Хелена Кок добави още 12 точки за победата.

За доминиканките Хинейри Мартинес завърши със скромните 8 точки (2 блока), а Флормари Ередия и Кейтиел Алонсо се отчетоха с по едва 7 точки.

Снимки: volleyballworld.com

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Матия Бонинфанте е новият разпределител на Зенит (Санкт Петербург)

Матия Бонинфанте е новият разпределител на Зенит (Санкт Петербург)

  • 7 юни 2026 | 16:55
  • 2123
  • 2
Калчев и Механджийски останаха четвърти на Sveti Vlas Beach Pro Tour

Калчев и Механджийски останаха четвърти на Sveti Vlas Beach Pro Tour

  • 7 юни 2026 | 16:49
  • 3462
  • 1
Китай спря победната серия на Полша във VNL

Китай спря победната серия на Полша във VNL

  • 7 юни 2026 | 16:18
  • 1324
  • 0
Белгия излъга Сърбия с 3:2 в Лигата на нациите

Белгия излъга Сърбия с 3:2 в Лигата на нациите

  • 7 юни 2026 | 15:38
  • 1433
  • 0
Чехия разгроми Тайланд и записа трети успех във VNL

Чехия разгроми Тайланд и записа трети успех във VNL

  • 7 юни 2026 | 14:54
  • 1287
  • 0
Весела Лечева: Надявам се сагата с БОК да е зад гърба ни

Весела Лечева: Надявам се сагата с БОК да е зад гърба ни

  • 7 юни 2026 | 13:45
  • 932
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ериксен колабира по време на контрола, но вече е добре

Ериксен колабира по време на контрола, но вече е добре

  • 7 юни 2026 | 21:38
  • 18473
  • 25
Регистрацията е факт: българка, британци, германец и канадец са новите шефове на Левски (ето техните имена и позиции)

Регистрацията е факт: българка, британци, германец и канадец са новите шефове на Левски (ето техните имена и позиции)

  • 7 юни 2026 | 13:10
  • 52738
  • 455
Никола Цолов триумфира в Монако за трета победа през сезона във Формула 2

Никола Цолов триумфира в Монако за трета победа през сезона във Формула 2

  • 7 юни 2026 | 11:30
  • 68823
  • 82
Защитник на Бразилия отпадна от състава, Анчелоти повика халф, който е много близо до Манчестър Юнайтед

Защитник на Бразилия отпадна от състава, Анчелоти повика халф, който е много близо до Манчестър Юнайтед

  • 7 юни 2026 | 19:58
  • 14497
  • 3
Зверев триумфира с бленуваната и историческа титла от "Шлема"

Зверев триумфира с бленуваната и историческа титла от "Шлема"

  • 7 юни 2026 | 20:45
  • 30690
  • 23
Гърция 0:1 Италия, Еспозито изведе "адзурите" напред

Гърция 0:1 Италия, Еспозито изведе "адзурите" напред

  • 7 юни 2026 | 21:22
  • 3244
  • 6