Нидерландия без проблеми срещу Доминиканската република във VNL

Националният отбор на Нидерландия записа втора победа във Волейболната Лига на нациите при жените. Възпитаничките на селекционера Феликс Козловски биха категорично и без проблеми Доминиканската република с 3:0 (25:20, 25:19, 25:17) в последния си двубой от турнира в Група 2 от първата седмица на Лигата, игран тази вечер пред над 3200 зрители в зала "Нилсон Нелсон" в Бразилия (Бразилия).

По този начин Нидерландия завършва първата седмица на световната надпревара с 2 победи, 2 загуби и 7 точки в общото временно класиране. Доминиканската република е на последното 18-о място без нито една победа и една единствена спечелена точка.

Най-полезна за Нидерландия стана Елес Дамбринк с 16 точки (3 блока), докато Хелена Кок добави още 12 точки за победата.

За доминиканките Хинейри Мартинес завърши със скромните 8 точки (2 блока), а Флормари Ередия и Кейтиел Алонсо се отчетоха с по едва 7 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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